Puigverd de Lleida estrena su ‘Sant Jordi i el Drac’ renovados

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

La Fira Medieval Sant Jordi i el Drac de Puigverd de Lleida inauguró ayer su 18ª edición con una representación renovada de Sant Jordi i el Drac, en la que estaba prevista la participación de unas 170 personas. “Hemos modificado la leyenda tradicional de manera que incluyera elementos actuales, como el empoderamiento de la mujer, y hemos añadido números de danza y batucadas”, explicó Mònica Chacón, directora técnica de la obra. “Todos los años intentamos introducir algún elemento innovador en el espectáculo, siempre respetando la esencia de los elementos medievales”. Por su parte, Úrsula Barrufet, la alcaldesa, valoró positivamente la primera jornada de la Fira, que continuará también hoy y destacó “la gran afluencia de público, esperemos que no nos llueva”.

Una exhibición de los Trabucaires dels Trons en la plaza del municipio abrirá hoy (8.30) la segunda jornada del certamen. A continuación, tendrá lugar un repique de campanas a cargo de Felip Niubó y un desayuno (9.00) a precios populares. Asimismo, los asistentes podrán pasearse de nuevo por el mercado medieval de 10.00 a 20.00, y disfrutar de una ruta guiada por el centro histórico de Puigverd (10.00, entrada a 5 €), entre otras propuestas que pondrán el broche de oro al certamen.