Castell del Remei celebra por todo lo alto la primavera

Unas 3.000 personas se dieron cita ayer en la finca del Castell del Remei para celebrar una nueva edición del tradicional Aplec de Primavera, que combinó cultura, enología, actividades familiares y patrimonio. El evento arrancó a las 10 de la mañana con el característico toque de sirena de la finca, que dio la bienvenida a los visitantes y anunció la llegada de los vehículos históricos del Club de Vehicles Històrics de Lleida. Desde ese momento, se abrieron las puertas del mercado de artesanía y productos de proximidad, así como las zonas de entretenimiento infantil. El vino fue uno de los protagonistas de la jornada, con paradas de degustación de las diferentes bodegas del grupo Tomàs Cusiné. Uno de los momentos destacados fue la actuación del Cor Absis de la Escola de Música Pare Ireneu Segarra d’Ivars d’Urgell, que a las 12 del mediodía interpretó El Virolai en el Santuario del la Virgen del Remei, en homenaje a la festividad de Montserrat.

La jornada continuó con una conversación literaria entre los escritores Xavier Macià y Núria Perpinyà, quienes presentaron sus respectivas obras, El cos invisible y Miceli, en el patio de la casa-palacio.El broche musical lo puso el dúo TalKual, que ofreció un aperitivo con música en directo en la plaza Major.