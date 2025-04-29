El cónclave que elegirá al papa empieza el 7 de mayo

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El colegio cardenalicio de la Iglesia católica decidió ayer iniciar el cónclave el próximo 7 de mayo para elegir al nuevo Papa, tras concluir las Misas de sufragio por el papa Francisco, fallecido hace una semana. Lo decidieron los más de 180 cardenales reunidos en la quinta congregación general de ayer lunes en el Aula Nova del Sínodo del Vaticano.

Durante la reunión cardenalicia hubo 20 intervenciones sobre la Iglesia, la relación con el mundo, los desafíos que se presentan y las cualidades que debe tener el nuevo papa para responder a estos retos.

El momento del inicio del cónclave está establecido por las normas de la constitución apostólica de Juan Pablo II, Universi Dominici Gregis, actualizada por Benedicto XVI el 11 de junio de 2007, y más recientemente el 22 de febrero de 2013.

El miércoles 7 de mayo, todos los cardenales concelebrarán la solemne misa pro elegido Pontifice, celebración eucarística presidida por el decano del colegio cardenalicio, que invitará a 134 cardenales de menos 80 años a dirigirse por la tarde a la Capilla Sixtina para deliberar. Para elegir al papa será necesaria una mayoría calificada de dos tercios. Están previstas cuatro escrutinios por día, dos por la mañana y dos por la tarde, y después de la 33 o 34 votaciones, en todo caso, se hará una segunda vuelta directa y obligatoria entre los dos cardenales que hayan obtenido mayor número de votos en la última votación. Al término del cónclave, el nuevo pontífice se vestirá por primera vez los adornos papales con los que se presentará a la multitud de fieles atraídos a la plaza de San Pedro por la fumata blanca. Tras el Te Deum se anunciará su elección con la invocación Habemus papam y la aparición del nuevo papa, que impartirá la bendición solemne Urbi et Orbi.

El cardenal Becciu podría no participar en la reunión

En la reunión celebrada ayer se abordó el tema, aunque no se tomó ninguna decisión definitiva, sobre la posible participación o no del cardenal Angelo Becciu, a quien Francisco quitó los privilegios de purpurado por su implicación en un escándalo financiero porque el que ha sido condenado, pero él insiste en que conserva las prerrogativas de entrar en el cónclave.

Sin embargo, algunas fuentes aseguran que el propio el cardenal Angelo Becciu se habría mostrado dispuesto a dar un paso al costado y no participar en el Cónclave que elija al sucesor de Francisco.