Sólo el 40% de los trabajadores catalanes tiene salario emocional y el horario flexible es el beneficio adicional más valorado, según ISPROX

La consultora de selección y reclutamiento de talento ISPROX, fundada en Tàrrega y con presencia en cinco países, ha hecho pública su Guía Salarial 2025, un estudio exhaustivo que analiza las tendencias laborales a Cataluña durante el 2024. El informe destaca un dato significativo: más del 60% de los trabajadores catalanes no disfruta de "salario emocional", es decir, de aquellos beneficios que complementan la retribución económica. Según Sergi Martí, cofundador de ISPROX, este tipo de compensación "es la gran asignatura pendiente que determina en muchos casos si el talento escoge una empresa u otra".

Les cifras del estudio muestran que, aunque un 64,1% de los trabajadores catalanes espera incrementos salariales durante el 2025, sólo un 40% recibe beneficios complementarios. Entre estas ventajas, las más valoradas son el horario flexible (18,05%), los días de vacaciones adicionales (13,13%) y el coche de empresa o reembolso de gastos por uso de vehículo propio (12,08%). Otros beneficios solicitados incluyen el seguro médico (9,26%), los planes de pensiones (5,16%), ayudas para la educación de los hijos (4,81%) y los tickets restaurante (4,57%).

En cuanto a las modalidades de trabajo, la presencialidad sigue dominando el panorama laboral catalán, con un 57,6% de los profesionales trabajando íntegramente en la oficina, mientras que un 21,8% lo hace en modalidad híbrida con estructura fijada por la empresa. Sólo un 5,6% de los trabajadores catalanes desarrolla sus tareas completamente en remoto.

Los perfiles técnicos lideran la demanda de talento en Cataluña

El análisis territorial de ISPROX revela que la ingeniería es la profesión más solicitada en las cuatro demarcaciones catalanas. En Lleida, los perfiles más requeridos corresponden a la ingeniería y técnicos, seguidos por la administración de empresas. En Girona, además de los ingenieros, destaca la demanda de especialistas en calidad, producción y R+D, así como en tecnologías de la información.

Por su parte, Tarragona muestra un peso creciente de los ámbitos de compras y logística, además de la ingeniería, mientras que Barcelona, con el mercado laboral más diversificado, complementa la demanda de ingenieros con gestores de empresas, comerciales y expertos en logística.

Contrastes salariales entre sectores

El informe de ISPROX constata que el 55% de los salarios en Cataluña oscilan entre los 25.000 y los 40.000 euros brutos anuales. Les remuneraciones más elevadas, superiores a los 81.000 euros anuales, se concentran en sectores como Finanzas, Banca y Seguros, Tecnologías de la Información, Ciencias de la Salud y Farmacéuticas, e Ingenierías.

En contraste, los salarios más bajos, inferiores a los 18.000 euros brutos anuales, predominan en Turismo y Hostelería (afectando al 50% de los trabajadores del sector) y el Asesoramiento fiscal (30% de los profesionales).

ISPROX : trayectoria y compromiso territorial

Fundada en el 2018 por los leridanos Sergi Martí (Barbens) e Ivan Vázquez (Cervera), ISPROX ha experimentado un crecimiento notable en los últimos años. Actualmente cuenta con un equipo de más de 80 expertos y una red de cincuenta delegaciones, once de las cuales en Cataluña, además de presencia internacional en Portugal, México, Perú, Francia y Holanda.

La consultora, que gestiona más de mil procesos de reclutamiento anuales para unos 1.800 clientes de varios sectores, ha incrementado su facturación de manera exponencial, pasando de los 120.000 euros iniciales a una previsión de cinco millones de euros para finales de este año.

A pesar de su crecimiento, ISPROX mantiene su compromiso con el territorio y una estructura organizativa horizontal, apostando por la proximidad y el conocimiento del tejido empresarial local. La empresa tiene previsto abrir una veintena de nuevas delegaciones este año, consolidando su posición en el sector de la selección de talento en Cataluña.