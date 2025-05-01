Fiesta de clausura del Plenari dels Infants i dels Adolescents

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Cerca de un centenar de niños y jóvenes de 13 escuElas e institutos de Lleida han participado durante este curso en las actividades programadas por el Plenari dels Infants i dels Adolescents, que ayer celebró la fiesta de clausura en el Turó de Gardeny, con visita al patrimonio, actividades lúdicas y música en vivo. Durante la jornada se grabó un vídeo de resumen del curso, que será presentado durante la audiencia final, que tendrá lugar el día 28 en la Paeria.