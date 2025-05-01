Prestación de nacimiento para 1.470 leridanos

Un total de 1.470 leridanos disfrutaron de la prestación de nacimiento y cuidado de menor en el primer trimestre del año. Según las cifras publicadas ayer por el ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, el gasto destinado a estas prestaciones en los tres primeros meses del año en las comarcas leridanas alcanzó los 10,5 millones de euros.En concreto, entre enero y marzo la Seguridad Social abonó 1.470 prestaciones por nacimiento y cuidado de menor en la provincia de Lleida, de las que 538 corresponden al primer progenitor, habitualmente la madre, y 932, al segundo progenitor, normalmente el padre. Entretanto, la duración media de los permisos por nacimiento y cuidado de menor activas fue de 111,98 días para las mujeres y de 109,26 días para los hombres.

Esta aportación sustituye a las antiguas prestaciones de maternidad y paternidad desde el 1 de enero de 2021 y ha supuesto la equiparación completa de ambas. En la actualidad, el permiso es de 16 semanas para ambos progenitores y se reconoce como un derecho individual y no transferible. De las 16 semanas, seis de ellas deben disfrutarse inmediatamente después del parto o resolución judicial o administrativa en los casos de adopción, guarda o acogimiento. El resto del tiempo puede disponerse en periodos sucesivos de al menos una semana de duración.

Por otra parte, el número de excedencias dadas de alta en el primer trimestre de 2025 fue de 66 en las comarcas leridanas, de las que el 88% corresponden a mujeres. Este tipo de permisos se han reducido un 17,5% respecto al mismo periodo del año pasado. Se trata de la caída más alta de Catalunya, que en su conjunto presentó un descenso entre enero y marzo del 4,8%.