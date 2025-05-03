Las diócesis de Lleida esperan que el nuevo papa siga la línea aperturista de Francisco

El cap de govern d'Andorra, Xavier Espot, i el bisbe de la Seu d'Urgell, Joan Enric Vives, a Roma

El arzobispo de Urgell y copríncipe episcopal de Andorra, Joan-Enric Vives, y el obispo de Solsona, Francesc Conesa, esperan que el nuevo papa, que resultará elegido en el cónclave que comenzará el próximo miércoles, día 7, en el Vaticano, siga la línea de apertura del papa Francisco.

Vives y Conesa han hablado sobre la elección del nuevo líder de la Iglesia Católica, una discusión que se augura compleja, dadas las divisiones internas entre los cardenales.

También lo han hecho el obispo coadjuntor de Urgell, Josep-Lluís Serrano Pentinat (Tivisa, 1977), y el obispo de Lleida, Salvador Giménez (Muro de Alcoy, 1948), quienes coinciden en afirmar que el nuevo papa será el que escoja "el Espíritu Santo".

Fieles al legado de Francisco

Joan Enric-Vives (Barcelona, 1949) opina que lo que toca ahora es "ser fieles" al legado de Francisco, y se muestra convencido de que "los cardenales también sabrán recogerlo, pero buscando a una persona nueva que traerá una nueva experiencia, unas nuevas cualidades y también una nueva fuerza para sacar adelante a la Iglesia", afirma.

Para el obispo de Solsona, Francesc Conesa (Elche 1961), hay muchas cosas en la vida de la Iglesia que llegaron con el papa Francisco y que ya no marcharán, como "la insistencia en ser una iglesia en salida, el tema de la sinodalidad, la misericordia como característica de toda la acción de la Iglesia o la mayor implicación del laicado -y especialmente de la mujer- en la vida y misión de la Iglesia".

Francesc Conesa agrega que "desearía que el nuevo Papa, desde su propia sensibilidad, recogiese todo este extraordinario legado".

Sobre la duración del cónclave, al obispo de Solsona no le importa que sea rápido o largo, "sino que sea fruto de un discernimiento realizado en clima de plegaria y desde los criterios del Evangelio".

No se pronuncia sobre los candidatos a convertirse en papa: "No me atrevo a decir nombres, porque no sería prudente, pero sobre todo porque sólo conozco un poco a algunos candidatos", remarca.

"Esperemos -añade- que, con la ayuda del Espíritu Santo, los cardenales encuentren la persona idónea para presidir en la caridad a la Iglesia".

El que entra papa, sale cardenal

Por su parte, el obispo de Lleida, Salvador Giménez, confía en que con el nuevo papa la iglesia siga "ampliando el radio de acción del evangelio de Jesucristo".

Valora con agrado el papado de Francisco, del que recuerda sus intervenciones defendiendo salir de la autorreferencialidad para responder a los desafíos del presente.

"La guerra, el hambre, los malos tratos y los abusos son problemas que aparecen y que el Papa, el que sea, tiene que afrontar, pero con la mirada de Jesucristo", señala.

Sobre la línea del nuevo pontífice insiste en que será la que quiera el Espíritu Santo y respecto a quien será el elegido, tampoco se pronuncia. "Los romanos, que son muy espabilados, dicen que todo aquel que entra en el cónclave papa sale cardenal, y al revés", concluye.

El obispo coadjuntor de Urgell, Josep-Lluís Serrano, cree que el cónclave puede ser rápido y, en la misma línea que Salvador Giménez, dice que el elegido será "el que el Espíritu Santo escoja".