La Fira de Titelles conquista la ciudad con espectáculos masivos

El patio del Institut d’Estudis Ilerdencs se convirtió mañana y tarde en escenario de ‘Joséphine’. - AMADO FORROLLA

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

La tercera jornada de la 36ª Fira de Titelles de Lleida –la de máxima actividad del certamen– transcurrió ayer con normalidad, pese a que la meteorología amenazaba con reubicar los espectáculos e instalaciones al aire libre. Si bien la mañana comenzó con sol y altas temperaturas, el cielo nublado dominó durante la tarde y llegaron a caer cuatro gotas que afortunadamente no debilitaron la afluencia de público, el ambiente festivo, ni la calidad de las propuestas artísticas.

El espectáculo itinerante de los alemanes Pantao, ‘Grandmother Tortoise’, recorrió varios espacios de Lleida, como la plaza de la Catedral. - MAGDALENA ALTISENT

Es el caso de la instalación Desiderata, de la compañía de Bilbao Mama Crea, ubicada durante la tarde de ayer –así como esta mañana (de 11.30 a 13.30)– en el patio del Convent de Santa Clara. Este montaje pretende simular un hospital de libros, que “están ‘enfermos’ porque nadie los lee”, explica Osune, de Mama Crea. El objetivo es “transmitir la importancia de los cuidados y la lectura a los más pequeños”. Es la primera vez que esta compañía participa en la Fira, a diferencia del titiritero danés Alexander Theater, que presenta estos días Alex Barti Show. “La primera vez que acudí al certamen fue en 2003 y volví en 2005. Para mí es un placer regresar porque es una feria muy importante”, asegura Alexander. Su espectáculo se puede volver a ver hoy (11.45) en la plaza de la Catedral.

La compañía leridana Campi Qui Pugui representó ‘Camelva’ en la plaza Esteve Cuito.- AMADO FORROLLA

Paralelamente, unas gradas improvisadas en el Arxiu Històric de Lleida acogieron Conte de Nadal (y hoy, a las 10.15 y 13.15). Se trata de un espectáculo protagonizado por una inventora caótica que comparte con el público su libro favorito, el clásico escrito por Charles Dickens. La Sala Alfred Perenya, el CaixaForum, el patio del Institut d’Estudis Ilerdencs, el Centre d’Art La Panera y La Saleta también se conviertieron ayer en escenarios de distintas obras.En la plaza de la Catedral se podrán encontrar también hoy paradas de marionetas y objetos artesanales.

El ‘quiròfan’ de la instalación ‘Desiderata’, de Mama Crea. - AMADO FORROLLA

La organización prevé superar los 40.000 espectadores y los 300 profesionales entre los cuatro días que se alarga el certamen, que concluye esta noche (a las 23.00) con un acto gratuito en el Cafè del Teatre.