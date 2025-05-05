La Feria de Abril de Lleida baja el telón con un desfile, música y mucho duende

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

La Feria de Abril de Lleida se despidió ayer hasta el próximo año con un desfile por las calles de la ciudad con trajes típicos andaluces y rocieros, actuaciones musicales y una comida de hermandad. El certamen, organizado por la Casa de Andalucía de Lleida, se celebró este año en una gran carpa situada en el recinto de la antigua Hípica, junto al camino de Grenyana, lugar donde ayer acogió la comida de hermandad y las actuaciones del coro rociero ‘Aire Flamenco’ de Balaguer y del grupo de baile Triana de Pardinyes. Por la mañana se celebró una misa rociera con el Coro Romero y Jara de la Casa de Andalucía, que fue precedido por el tradicional desfile al ritmo de sevillanas por Lleida con trajes típicos andaluces y caballos.