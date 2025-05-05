“Lleida es la ciudad que me ha acogido y es mi casa”

El Castell de la Suda de la Seu Vella acogió ayer la lectura del pregón de la Festa de Moros i Cristians de Lleida, que este año corrió a cargo del cantante Kelly Isaiah, que reivindicó que este evento recuerda la historia de la ciudad “con orgullo, respeto, tradición, música, arte y baile”. Isaiah, fundador del grupo Koers y ganador del concurso La Voz de Antena 3 en 2020, recordó que vino a Lleida con su familia hace 20 años. “Nos sentimos muy bien acogidos y podemos decir con orgullo que Lleida es nuestra casa”, dijo Isaiah. Destacó que es una fiesta que homenajea a los dos bandos y que Lleida “ha sido una ciudad que ha crecido a caballo entre dos mundos y que lo ha hecho tendiendo puentes en lugar de levantar muros”. Acabó remarcando que “es la fiesta que mejor representa Lleida, es alegría, fiesta en la calle, identidad y victoria compartida”. A continuación, la orquesta Ilerband interpretó varias piezas y el acto acabó con las intervenciones del presidente de l’Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida, Josep Lluís Gázquez, y la teniente de alcalde Begoña Iglesias. La próxima cita será el 17 y 18 de mayo, donde tendrá lugar la batalla por Lleida.