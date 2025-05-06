Publicado por segre Creado: Actualizado:

El apagón eléctrico que afectó la semana pasada a miles de hogares españoles en diversas comunidades autónomas ha generado una creciente preocupación entre los ciudadanos sobre la eficacia de los sistemas de seguridad durante interrupciones prolongadas del suministro eléctrico. Según un estudio detallado realizado por Selectra, la mayoría de los sistemas de alarma modernos continúan operativos durante estos incidentes gracias a sus baterías de respaldo, aunque su funcionamiento puede verse comprometido cuando fallan simultáneamente las redes de comunicación, tanto internet como cobertura móvil.

"Contar con una alarma con batería de respaldo y comunicación GSM o por radiofrecuencia es clave para garantizar la seguridad del hogar en casos extremos como el que vivimos en el apagón. Dependiendo del modelo y el estado de la carga, la batería de respaldo de las alarmas puede seguir funcionando entre 4 y 24 horas", explica Óscar Martín González, especialista en alarmas de Selectra. Este incidente, ocurrido el pasado 28 de abril, ha puesto de relieve la vulnerabilidad de algunos sistemas de seguridad frente a fallos múltiples en las infraestructuras críticas.

El corte de electricidad, que dejó sin suministro a numerosas zonas durante horas, ha servido como prueba real para comprobar la resistencia y fiabilidad de los diferentes tipos de sistemas de alarma disponibles en el mercado español, evidenciando importantes diferencias en su capacidad para mantener la protección del hogar en situaciones adversas.

Diferencias entre sistemas de alarma según su grado de protección

No todos los sistemas de alarma ofrecen el mismo nivel de protección ante un apagón eléctrico. Las alarmas de grado 1, generalmente adquiridas por internet sin instalación profesional, suelen carecer de conexión a una Central Receptora de Alarmas (CRA) y no disponen habitualmente de baterías de respaldo, lo que las convierte en las más vulnerables durante un corte de suministro, quedando completamente inoperativas.

Por otro lado, las alarmas de grado 2 presentan un nivel superior de protección. Estos sistemas están conectados permanentemente a una central receptora de alarmas y cuentan con sistemas de respaldo energético y comunicación mediante tarjetas SIM o tecnología GSM. Gracias a estas características, su funcionamiento básico no se vio interrumpido durante el reciente apagón, manteniendo un nivel aceptable de seguridad en los hogares protegidos.

Sin embargo, el incidente del 28 de abril resultó particularmente complejo, ya que además del corte eléctrico, también se produjo una caída en las redes de comunicación móvil en algunas zonas. En estas circunstancias excepcionales, incluso las alarmas de grado 2 perdieron temporalmente su capacidad para comunicarse con las centrales receptoras, aunque continuaron funcionando de manera autónoma. Los sistemas pudieron seguir activando sirenas, manteniendo operativos los sensores y realizando grabaciones, conservando así su capacidad disuasoria y de alerta local.

Recomendaciones para maximizar la seguridad ante apagones

Los expertos de Selectra han elaborado una serie de recomendaciones prácticas para que los usuarios puedan garantizar la protección de sus hogares incluso en situaciones de corte eléctrico prolongado:

Verificar la batería de respaldo: Es fundamental asegurarse de que el sistema de alarma contratado incluya una batería de respaldo de calidad y con suficiente autonomía. Este componente resulta esencial para mantener operativo el sistema durante un corte de suministro.

Tecnologías de comunicación alternativas: Optar por modelos que incorporen comunicación GSM o radiofrecuencia proporciona mayor resiliencia, ya que estas tecnologías suelen ser más resistentes a fallos generalizados que las conexiones exclusivamente basadas en internet.

Sistemas de alimentación ininterrumpida: La instalación de un SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) puede resultar una inversión acertada para mantener operativos tanto el router como la central de alarma durante periodos prolongados sin electricidad.

Elegir marcas con experiencia probada: Selectra recomienda considerar proveedores de alarmas con historial demostrado en situaciones críticas, ya que estos suelen implementar protocolos más robustos ante fallos múltiples.

Impacto del apagón en la seguridad doméstica

El reciente apagón ha servido como un caso de estudio real sobre la vulnerabilidad de los sistemas de seguridad doméstica ante fallos en infraestructuras críticas. La coincidencia de cortes eléctricos con interrupciones en las redes de comunicación ha evidenciado la necesidad de contar con sistemas redundantes y diseñados para resistir escenarios adversos múltiples.

Las estadísticas del sector seguridad indican que, durante cortes prolongados de electricidad, pueden aumentar los intentos de intrusión en viviendas, lo que convierte la resiliencia de los sistemas de alarma en un factor crítico para la protección del hogar. Los sistemas más avanzados del mercado incorporan ya múltiples capas de protección precisamente para hacer frente a este tipo de contingencias.

¿Qué debe hacer un usuario durante un apagón prolongado?

Para aquellos usuarios que experimentan un corte eléctrico prolongado, los expertos recomiendan verificar el estado de funcionamiento de su alarma mediante la aplicación móvil si está disponible, o contactando directamente con su proveedor de servicios de seguridad. Muchas compañías cuentan con protocolos específicos para estas situaciones y pueden ofrecer soluciones temporales hasta la recuperación del servicio.

Adicionalmente, es recomendable revisar periódicamente el estado de las baterías de respaldo y realizar pruebas de funcionamiento del sistema en modo autónomo, para garantizar que responderá adecuadamente cuando sea necesario.

"Un buen sistema de alarma no solo disuade, sino que protege incluso en las peores condiciones. El apagón ha sido una llamada de atención para revisar si realmente estamos preparados", concluye Oscar Martín, destacando la importancia de considerar todos los escenarios posibles al elegir un sistema de seguridad para el hogar.