La canción de la fiesta mayor de Lleida ya tiene videoclip

El videoclip oficial de "Tornarem a ballar!", la canción de la Fiesta Mayor de Lleida 2025, ya ha visto la luz gracias al trabajo de la productora audiovisual "El Garito", formada por jóvenes creadores locales. Este audiovisual recorre tanto los lugares más emblemáticos de la capital del Segrià como rincones menos conocidos pero igualmente significativos para la ciudadanía leridana, ofreciendo una visión contemporánea y vivaz de la identidad de la ciudad.

La Seu Vella, el río Segre y el casco antiguo se convierten en protagonistas visuales de esta pieza audiovisual que rinde homenaje al espíritu festivo y al tejido urbano de Lleida. El videoclip muestra varias calles, edificios y monumentos característicos que forman parte del paisaje cotidiano de los leridanos y leridanas, combinando tradición y modernidad en cada plano, según explica la Paeria.

La composición musical, obra del reconocido productor leridano Arnau Moreno, conocido artísticamente como EMLAN, fusiona elementos tradicionales con estilos contemporáneos, dando como resultado una pieza vitalista y festiva. "Tornarem a ballar!" transmite un sentimiento de reencuentro y celebración que conecta con todas las generaciones que viven la fiesta mayor.

Este proyecto ha sido impulsado por el servicio municipal de los Bucs d’Assaig El Mercat, dependiente de la Paeria de Juventud y ubicado en el barrio de la Bordeta. El encargo a Moreno representa un reconocimiento a su trayectoria como joven creador emergente con proyección por todo el Estado.

La voz principal de la canción corresponde a Joana Barco, una joven talento seleccionada mediante un casting abierto organizado en los mismos Bucs d’Assaig El Mercat, donde un jurado formado por profesionales del sector musical valoró las diferentes candidaturas presentadas.