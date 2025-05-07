Cooperativas de estudiantes se citan en Tàrrega

Publicado por Laia Pedrós Creado: Actualizado:

Medio centenar de estudiantes y profesores de Lleida se citaron ayer en Tàrrega en la primera edición de la Trobada de Cooperatives d’Alumnes de Ponent. Se trataba de una iniciativa organizada por la ESSpurna, cooperativa de alumnos, y Ponent Coopera.

Cinco centros educativos (los institutos Guissona, Alfons Costafreda de Tàrrega y Mollerussa, el colegio Vedruna de Tàrrega y la Escola Agrària de Alfarràs) presentaron siete cooperativas impulsadas por su alumnado. Entre estas, había tres del Vedruna, todas ellas del ciclo formativo de grado medio de Atención a las Personas en Situación de Dependencia. Eran cooperativas que buscan ayudar a colectivos vulnerables con entidades del territorio, y estaban dirigidas a mejorar la vida de los niños en riesgo de exclusión social con L’Espiga de Guissona, las enfermedades raras con la asociación Emma de Tàrrega y la memoria con la Associació d’Alhzeimer también de Tàrrega. La Escola Agrària de Alfarràs ofreció productos de proximidad y ecológicos para ayudar a AFANOC y el instituto Mollerussa, plantas aromáticas para el hospital Sant Joan de Déu y La Marató de TV3.

El objetivo era intercambiar experiencias y sensibilizar a los jóvenes sobre el cooperativismo como una opción de negocio viable.