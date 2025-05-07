Novedades en Netflix con un rediseño ambicioso: avisos para los eventos en directo y un 'feed' para móvil

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Netflix ha anunciado la implementación de un conjunto de novedades que incluyen notificaciones para alertar del inicio de programas en directo y un feed vertical para la aplicación móvil, como parte del rediseño más ambicioso que ha realizado la plataforma hasta la fecha. Estas mejoras buscan simplificar la experiencia de usuario y facilitar la navegación entre los millones de contenidos disponibles en el servicio.

El gigante del streaming presentó durante una conferencia de prensa su nueva experiencia televisiva con "un diseño más simple, fácil e intuitivo" destinado a ayudar a los usuarios a encontrar contenido adaptado a sus preferencias, según ha comunicado la compañía. Entre las principales novedades destaca una campana de aviso para notificar el comienzo de las retransmisiones en directo, una función especialmente útil para eventos como los partidos de la NFL.

"Con un evento en vivo como la NFL el día de Navidad, quieres ver la acción en el momento en que sucede, así que necesitamos avisarte cuándo sintonizar", explicó Eunice Kim, directora de producto de Netflix, durante la presentación.

Mejoras en la interfaz de usuario

El nuevo diseño del portal presentará toda la información relevante de los títulos para evitar que los usuarios tengan que desplazarse por la pantalla para comprender los detalles de un determinado contenido. "Presentamos toda la información que necesitas para tomar una decisión informada sobre qué ver. Así, puedes concentrarte mejor en lo que hace que cada título sea relevante para ti, con menciones como ganador del premio Emmy o número 1 en programas de televisión", añadió Kim.

Además, la plataforma ha reubicado secciones como "Buscar" y "Mi lista" a la parte superior de la página de inicio, "donde son más visibles y fáciles de acceder", según precisaron desde la compañía.

Feed vertical para móviles y recomendaciones personalizadas

En cuanto a la experiencia móvil, Netflix lanzará en las próximas semanas un feed vertical con clips de series y películas para potenciar la sección 'Descubrir', permitiendo a los usuarios visualizar títulos "de manera más fácil y divertida".

Elizabeth Stone, directora de tecnología de la empresa, explicó durante la conferencia los avances realizados en el sistema de recomendaciones, que se adaptarán en tiempo real a las necesidades y gustos de los suscriptores. "Digamos que le das 'me gusta' a la serie 'Wednesday' ('Merlina'). Unas filas más abajo, puede que veas títulos similares. O si buscas comedias románticas y Glen Powell, adaptaremos sutilmente tu página de inicio para mostrarte más títulos relacionados con ambos", detalló.

Inteligencia artificial para mejorar la experiencia

Stone también adelantó que Netflix está explorando formas de incorporar la Inteligencia Artificial generativa para "crear texto, imágenes y vídeos en la experiencia de descubrimiento" de sus usuarios. "Empezando por la búsqueda, queremos que puedas descubrir series y películas usando frases conversacionales naturales como 'Quiero algo divertido y animado', o 'Quiero algo que dé miedo, pero no demasiado', y también quizás un poco divertido, pero no tan divertido", concluyó la directiva.