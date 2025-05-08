El Marraco, animado con IA por Lleida TV en esta fiesta mayor

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Lleida Televisió ha estrenado esta fiesta mayor un vídeo festivo con el Marraco como protagonista. Hecha con Inteligencia Artificial, se ve como el Marraco sale de una cueva enfadado, pero que cambia de humor cuando llega a la plaza Paeria y se rodea de todo el ambiente festivo de la ciudad. Se puede ver durante estos días durante los espacios publicitarios de Lleida Televisión y a través de las redes sociales.

Directos del pregón y la Batalla de Flors

Lleida Televisió retransmitirá en directo este viernes el pregón oficial de la fiesta mayor, que este año va a cargo de Purificació Terrado, directora del Auditorio Municipal Enric Granados y profesora superior de piano y de música de cámara. La programación especial empezará a partir de las 19 horas con la emisión del Connecta Lleida Pirineus desde el Salón de Plenos. La retransmisión del Pregón empezará a las 19.45 horas, un acto que también servirá para estrenar la canción oficial de la Fiesta Mayor 2025, compuesta por Arnau Moreno e interpretada por Joana Barco Alins. Se hará una reemisión a las 00.15 horas.

Con respecto a la Batalla de Flors también se podrá ver en directo por Lleida Televisió el próximo domingo 11 de mayo. Es uno de los actos más popular de la fiesta mayor, que se convierte en una batalla festiva entre entidades y grupos. Este año, cambia excepcionalmente de espacio y se celebrará en la Rambla Doctora Castells. El desfile irá encabezado por el Marraco, los gigantes y los cabezudos, que harán las habituales tres vueltas a la rambla para llenarla de confeti, color y fiesta.