Una cadena de supermercados cierra 25 establecimientos y despide a 710 trabajadores en España

Alcampo ha anunciado un drástico plan de reestructuración que contempla el cierre de hasta 25 supermercados en territorio español y el despido de 710 trabajadores, cifra que supone aproximadamente el 3% de su plantilla actual, compuesta por unos 23.300 empleados. La compañía ha comunicado estas medidas a los representantes sindicales como parte de una estrategia para recuperar resultados y garantizar un crecimiento sostenible en todos sus establecimientos.

Esta decisión llega después de que en 2023 la cadena de distribución adquiriera un paquete de 224 supermercados, algunos de los cuales, según ha reconocido la propia empresa, "no se adaptaban a su modelo, su localización no era la deseable o tenían una tasa de esfuerzo excesiva". Alcampo ha calificado el plan como "una decisión que aunque difícil, es responsable y necesaria" en el actual contexto de transformación que vive el sector del comercio minorista.

Según han precisado fuentes de la compañía a Europa Press, el número total de establecimientos afectados por estas medidas asciende a 152, de los cuales 25 cerrarán definitivamente —aunque todavía no se ha concretado el número final— y el resto experimentarán ajustes en sus plantillas.

Los hipermercados también se ven afectados por la reestructuración

El sindicato CCOO ha confirmado que varios hipermercados figuran en el listado de centros afectados por este despido colectivo. Concretamente, se verán impactados los hipermercados de Alcorcón, La Vega y Majadahonda en la Comunidad de Madrid; el de Castellón; el de Albacete; y los andaluces de Sanlúcar, Jerez y Sevilla Este.

Además de estas grandes superficies, el plan de ajuste también afectará a supermercados ubicados en numerosas comunidades autónomas: Madrid, La Rioja, Cantabria, Navarra, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Galicia, Aragón, Asturias y País Vasco, aunque aún no se ha detallado específicamente qué establecimientos de formato más pequeño serán los que bajarán definitivamente la persiana.

Adaptación a las nuevas tendencias de consumo

Alcampo ha justificado estas medidas en el marco de la "profunda transformación" que está experimentando el sector comercial. La compañía ha explicado que, durante los últimos años, ha reforzado su inversión "en proyectos de futuro evolucionando a un comercio multiformato y multicanal, que da respuesta a las nuevas tendencias de consumo, que asegura una experiencia de compra más ágil y personalizada para sus clientes así como el desarrollo de su actividad de manera sostenible".

En esta línea de adaptación a los nuevos hábitos de compra, donde los consumidores muestran una preferencia creciente por establecimientos más pequeños, convenientes y ajustados a sus necesidades específicas, Alcampo ha iniciado también un proceso de reducción de superficie en 15 de sus hipermercados tradicionales.

Paralelamente, y con el objetivo de garantizar "la mejor experiencia de compra", la empresa está acometiendo la renovación y modernización de más de 60 tiendas, al tiempo que potencia su comercio online como respuesta al auge de la digitalización en los hábitos de consumo.

Mejoras logísticas y compromisos medioambientales

El plan de transformación de Alcampo no se limita únicamente a los ajustes de plantilla y a la remodelación de sus establecimientos físicos. La compañía también ha puesto en marcha una nueva plataforma logística "diseñada para obtener la mayor eficacia operacional", según han señalado desde la propia empresa.

En el ámbito de la sostenibilidad, Alcampo ha sellado un acuerdo a largo plazo (PPA) para el suministro de energía renovable, reforzando así su compromiso con el medio ambiente y con la transición energética, aspectos cada vez más valorados por los consumidores a la hora de elegir dónde realizar sus compras.

La posición de los sindicatos ante el despido colectivo

Tras conocerse el anuncio del plan de ajuste, CCOO ha manifestado que el siguiente paso en este proceso iniciado por la dirección de Alcampo será la constitución de la mesa negociadora del despido colectivo. Durante la reunión de constitución, la empresa tiene la obligación legal de entregar toda la documentación necesaria a los representantes sindicales para que puedan analizar la situación e iniciar las negociaciones.

"Desde CCOO vamos a encarar esta difícil situación, que es nueva en la empresa, teniendo claro que el objetivo principal es el mantenimiento del empleo y, en el caso de que haya salidas de personas trabajadoras, estas salgan en las mejores condiciones posibles", han subrayado desde el sindicato.

¿Qué es Alcampo y cuál es su presencia en España?

Alcampo es una cadena de hipermercados y supermercados perteneciente al grupo Auchan Retail, fundado en Francia en 1961. La compañía llegó a España en 1981 con la apertura de su primer hipermercado en Utebo (Zaragoza) y desde entonces ha mantenido una expansión constante en el mercado español.

Actualmente, la empresa cuenta con una red de establecimientos que combina hipermercados de gran formato con supermercados de proximidad, además de su tienda online. Tras la adquisición en 2023 de los 224 supermercados mencionados, la compañía reforzó significativamente su presencia en el formato de proximidad, aunque ahora se ve obligada a reajustar esta estrategia.

Con aproximadamente 23.300 empleados antes de la aplicación de este plan de ajuste, Alcampo representa uno de los principales actores en el sector de la distribución alimentaria en España, compitiendo directamente con otras grandes cadenas como Mercadona, Carrefour o Dia.