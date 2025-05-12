Aviso si no quieres tener problemas: debes hacerlo todos los días con tu móvil

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Los teléfonos inteligentes se han convertido en una parte fundamental de nuestra vida cotidiana, pero su conexión permanente a internet los hace especialmente vulnerables a ataques informáticos. Según expertos, entre ellos el reconocido periodista Ronan Farrow, reiniciar diariamente nuestros dispositivos puede contribuir significativamente a nuestra seguridad digital.

Algunos programas espía sofisticados, como el controvertido Pegasus -que también ha tenido relevancia en España-, pueden acceder a nuestros dispositivos de forma inadvertida incluso mediante una simple llamada perdida. Esta tecnología invasiva permite a terceros conocer nuestra ubicación y acceder a información personal sin que seamos conscientes de ello.

Protección efectiva contra software malicioso

El reinicio regular puede interrumpir el funcionamiento de la mayoría de los programas espía, ya que estos suelen requerir un acceso permanente al dispositivo. Incluso la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA) recomienda esta práctica en sus consejos sobre ciberseguridad como medida preventiva básica.

Además de aumentar la seguridad, reiniciar habitualmente el teléfono contribuye a mantener su rendimiento óptimo: durante el proceso se eliminan procesos innecesarios en segundo plano y archivos temporales que pueden ralentizar el sistema, permitiendo que el dispositivo funcione de manera más fluida y eficiente.

Actualizaciones: otro pilar fundamental

Junto con el reinicio diario, las actualizaciones regulares del software son imprescindibles para la seguridad del dispositivo. Estas actualizaciones suelen contener parches críticos que protegen contra las amenazas más recientes. Sin estas actualizaciones, incluso un teléfono nuevo puede suponer un riesgo significativo para nuestra privacidad.

Por tanto, los expertos recomiendan reiniciar el dispositivo idealmente una vez al día, garantizando así una experiencia de usuario adecuada mientras preservamos nuestra seguridad digital en un entorno cada vez más expuesto a amenazas cibernéticas.