Una pequeña diabla: «He perdido el miedo a las chispas y lo disfruto mucho»

Unax, de 10 años, dio ayer sus primeros pasos como Diable en Lleida. “Me animé a ser Diable porque mi primo también lo es”, explicó. “Hoy hemos hecho una figura de fuego entre todos, ha sido muy divertido y no me ha dado miedo el fuego”, añadió.

Mientras, Melinda, de 13 años, afirmó que “llevo formando parte de la colla desde que nací porque mis padres también son Diables”. Explicó que “cuando era más pequeña me asustaban las chispas, pero he perdido el miedo y lo disfruto mucho”, por lo que “creo que seguiré siendo Diablesa durante muchos años más”, añadió.

La Batalla triunfa en Cappont

Lleida se volcó en el día de Sant Anastasi con la cultura popular y las tradiciones como protagonistas. La Batalla de Flors volvió a desatar la alegría colectiva en Lleida, esta vez en un escenario inédito. La avenida Doctora Castells, en pleno barrio de Cappont, se convirtió ayer en el nuevo corazón de la fiesta, acogiendo por primera vez el colorido desfile debido a las obras en la tradicional Rambla Ferran. El evento arrancó con una animada comitiva de capgrossos y gegants seguidos de Marraco. Nueve carrozas, representando a entidades y asociaciones arraigadas en la ciudad, participaron en la batalla, cada una con su propio tema y creatividad.

Así, se vieron disfraces de payasos, mimos, vestimentas orientales e incluso una horda de piratas a bordo de una carroza equipada con cañones de confeti y decorada para surcar los siete mares. Miles de leridanos y visitantes se lanzaron a la calle para disfrutar de la tradición, lanzándose confeti y serpentinas en una auténtica “guerra” de colores que dejó a muchos con recuerdos –y restos de confeti– en bolsillos y hasta en las orejas. El ambiente festivo se extendió también a los balcones, desde donde numerosos vecinos siguieron el desfile y la batalla. Grupos de animación y charangas pusieron la banda sonora a la tarde, llenando de ritmo y alegría la avenida.