La Escola Alba presenta la 'Nona', la primera gegantona inclusiva de Tàrrega

La Escola Alba ha presentado este miércoles en el marco de la fiesta mayor de Tàrrega a 'Nona', una gegantona que supone un paso adelante en el ámbito de la cultura popular adaptada. Se trata de una figura accesible e inclusiva pensada para que la puedan llevar niños y jóvenes con movilidad reducida, autismo u otras necesidades especiales. Su diseño abierto, además, permite la interacción entre la persona que lleva la estructura y las personas que lo acompañan. La nueva gegantona se enmarca dentro de los actos del 50.º aniversario de la Escola Alba y ha sido diseñada y construida por alumnos de la Escola d'Art Ondulara, con la implicación directa de los alumnos de la Escola d'Educació Especial Santa Maria de l'Alba.

La nueva gegantona cuenta con la financiación del Ayuntamiento de Tàrrega y se ha presentado de manera oficial este miércoles a la fiesta de L'Eixideta, donde todas las escuelas de Tàrrega hacen bailar sus gegantons.

La principal peculiaridad de esta figura es su diseño abierto, ya que por norma general los gigantes, también los que son inclusivos, lucen vestidos que tapan a la persona que lo lleva. En este caso, sin embargo, desde la Associació Alba querían que el diseño conectara a la persona que va dentro de la estructura con el exterior. Un requisito que está pensado, sobre todo, para niños y jóvenes con autismo que a menudo se inquietan cuando están en lugares cerrados o que necesitan interactuar con otra gente. "Es una accesibilidad no sólo pensada en términos físicos, sino que va más allá", ha explicado la responsable de los proyectos culturales de Alba, Míriam Arnaz.

La nueva gegantona 'Nona' -que significa abuela en italiano- representa una aviadora, un símbolo de libertad, aventura y valentía. Se desplaza con ruedas y puede acceder una silla de ruedas, aunque también se ha ideado para que la persona que está dentro pueda ver el exterior y tenga facilidad para entrar y salir.

Su diseño incluye unas ventanas que se pueden abrir y cerrar, diferentes texturas que representan la maquinaria de un avión y lleva unas cintas colgadas del cuerpo con unos molinillos de viento en el extremo que las personas que lo acompañan pueden coger e interactuar. También incorpora unas manos largas para "abrazar" a los niños que van dentro de la estructura, ha explicado la docente del CFGS de Escultura Aplicada al Espectáculo, Alba Cuñé.

Los alumnos del centro han dedicado más de medio curso a buscar información, diseñar y construir la gegantona. Les horas invertidas, sin embargo, han valido la pena, según ha explicado Emma Serra, que ha destacado la implicación de los alumnos de la Escola Alba en todo el proceso. "Me ha gustado mucho ver la ilusión en sus caras y muchas de las ideas nos las dieron ellos", ha afirmado. Por su parte, Maria Moreno ha puesto en valor que hayan podido poner en práctica los conocimientos aprendidos en un proyecto "de utilidad" que demuestra la importancia del arte en la sociedad.