La Eixideta de Tàrrega estrena una ‘gegantona’ inclusiva

La Eixideta de Tàrrega, la exhibición de bailes de los grupos infantiles de cultura popular, estrenó ayer la primera gegantona inclusiva de la ciudad. Se trata de la Nona de la escuela Alba que ha sido construida por la Escola d’Art Ondara en el marco del 50 aniversario de la entidad. Nona puede ser llevada por cualquier niño o joven, independientemente de sus capacidades físicas o sensoriales. Además, se puede acceder en silla de ruedas y luce cintas colgadas del cuerpo con molinillos de viento que las personas acompañantes pueden coger e interactuar con él. Nona representa una aviadora, símbolo de la libertad y la valentía.

La Eixideta dio inicio en Pati y culminó en la plaza Major con las demostraciones de los diferentes elementos y grupos bajo la amenaza de lluvia, que no llegó. Actuaron el Àliga Petita, la Targafera, los Targalets, los Gegantons de las escuelas, el Ball d’Arquets Infantil, los Bastoners Petits del Esbart Albada, la Coral Infantil Mestre Güell y los Nans, entre otros, sin olvidar el pregonero que condujo el espectáculo ni el acompañamiento musical.