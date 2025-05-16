La IA reescribe las reglas de internet: estos son los cinco cambios del momento

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Internet está experimentando una transformación sin precedentes con la irrupción de la inteligencia artificial (IA), un fenómeno que está cambiando radicalmente la red tal como la conocemos desde sus inicios. Expertos de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) han realizado un análisis exhaustivo de estos cambios disruptivos para entender como navegar esta nueva ola digital que afecta múltiples sectores, desde la búsqueda de información hasta la ciberseguridad.

El ciberespacio, que se había mantenido relativamente estable desde su popularización, está atravesando una metamorfosis profunda que obliga a replantearse completamente como interactuamos con el mundo digital. Este nuevo paradigma supone tanto retos como oportunidades para los usuarios, las empresas y las instituciones, que tendrán que adaptarse a un entorno cada vez más inteligente y automatizado.

"Somos testigos de un cambio profundo: del buscador al asistente. Antes buscábamos; ahora, cada vez más, preguntamos", explica Antonio Pita, profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación de la UOC, quien destaca que esta transformación está reescribiendo las reglas del acceso a la información.

La revolución de los buscadores: de Google en ChatGPT

Uno de los cambios más significativos se está produciendo en la manera de buscar información. Si hace tres décadas los primeros motores de búsqueda eran simples directorios de sitios web, y posteriormente buscadores como Google revolucionaron el acceso a la información mediante el almacenaje e indexación de contenidos, ahora estamos entrando en una nueva era dominada por los asistentes d'IA.

En este nuevo esquema, el usuario ya no recibe un listado de enlaces ordenados según su relevancia, sino que "recibimos una respuesta directa, sintetizada y personalizada que, además, incluye las fuentes", señala Pita. Esta transformación amenaza tanto la navegación clásica como el modelo de negocio de gigantes como Google, que se ve obligado a adaptarse para no perder terreno ante competidores como ChatGPT o Perplexity.

Delante de este escenario, el experto recomienda que los sitios web vayan más allá de la optimización para buscadores (SEO) tradicional y "estén al cabo del modelo, que sean parte del conocimiento base de estos nuevos asistentes" para aparecer en las respuestas proporcionadas al usuario, una disciplina que ya se conoce como optimización para motores generativos (GEO).

Contenido generado por máquinas: una internet automatizada

Otro de los fenómenos que la IA está acelerando es la automatización en la creación de contenidos. "Vamos hacia una internet en la cual gran parte del contenido será creado por máquinas", advierte a Antonio Pita, aunque matiza que "eso no significa que todo sea peor". La IA permite generar sitios web, textos, informes o vídeos en cuestión de según, pero la calidad se convertirá en el verdadero campo de batalla.

En este contexto, el valor del contenido genuinamente humano será más importante que nunca. "Aquello que tenga una mirada diferente, una historia bien explicada o una opinión fundamentada; lo que emocione, sorprenda o simplemente haga pensar, aquí está donde los humanos, secundados por la IA, volveremos a marcar la diferencia", destaca al experto.

Los medios de comunicación afrontan el doble reto de reinventarse y combatir la desinformación, que se intensifica con la participación de la IA. "La IA no crea la desinformación, pero sí que puede acelerarla", advierte Pita. Sin embargo, esta misma tecnología puede servir para luchar contra las noticias falsas mediante modelos capaces de detectar manipulaciones, rastrear el origen de imágenes o alertar sobre patrones de desinformación antes de que se propaguen.

Transformación de la ciberseguridad en la era de la IA

La ciberseguridad es otro ámbito que está experimentando una profunda transformación con la llegada de la IA. Esta tecnología representa "un arma de doble filo" que tanto sirve para crear ataques más sofisticados como para prevenirlos de manera más eficiente que hasta ahora.

Según el profesor de la UOC, la nueva realidad "nos obliga a convivir con un nuevo tipo de adversario: uno que también aprende", hecho que hace imprescindible impulsar una cultura de ciberseguridad entre la población. La educación en este ámbito se vuelve fundamental para afrontar los riesgos evolucionados que plantea la IA aplicada a las amenazas cibernéticas.

Paralelamente, los sistemas de defensa basados en IA pueden analizar patrones de comportamiento, detectar anomalías y responder a incidentes de seguridad en tiempo real, proporcionando una protección más proactiva y adaptativa ante amenazas cada vez más sofisticadas.

La educación y la medicina ante el reto de la IA

En el ámbito educativo, la IA "se convierte en un asistente dentro del aula", como demuestra el ejemplo de la UOC, que ya dispone de un asistente virtual que resuelve dudas de los alumnos en cualquier momento. Estas herramientas rompen barreras, fomentan la participación y transforman el papel del docente, que puede automatizar tareas repetitivas para centrarse en la mejora de los contenidos. "Enseñar no es sólo transmitir contenidos, sino formar personas. Y aquí la tecnología es una gran aliada, pero no será nunca sustituta", subraya a Pita.

En medicina, la IA tampoco parece destinada a sustituir a los profesionales, pero sí a transformar profundamente el sector. Su capacidad para analizar grandes volúmenes de información permite "detectar patrones invisibles para el ojo humano", facilitando una medicina más proactiva dónde "prevenir es casi tan importante como cuidar". El desarrollo de nuevas terapias o la aplicación de medicamentos conocidos a casos no previstos representa un avance significativo que beneficiará directamente a los pacientes.

Revolución en el comercio electrónico y experiencias de compra

El comercio electrónico, un sector en constante crecimiento por todo el mundo, también está experimentando cambios profundos con la implementación de la IA. Los asistentes virtuales irán conociendo progresivamente a los usuarios e incorporando sus gustos y preferencias, actuando como personal shoppers digitales siempre disponibles, capaces de guiar a los consumidores tanto en tiendas físicas como en línea.

Además, el desarrollo de tecnologías de realidad virtual y aumentada, junto con el metaverso, contribuirá a crear experiencias de compra "más sensoriales, personalizadas y eficientes". Este nuevo escenario también supone un reto para las marcas, que "tendrán que estar presentes en estos nuevos entornos con una propuesta clara, coherente y memorable" para destacar en un mercado cada vez más competitivo y tecnológicamente avanzado.

Los retos regulatorios de la IA en Internet

Ante este panorama de cambios acelerados, surgen numerosas preguntas sobre la regulación de esta nueva realidad digital. "La historia se repite. La tecnología va por delante y la regulación corre detrás", reconoce el experto de la UOC, que considera este desfase como un proceso normal, ya que "no se puede legislar lo que todavía no se comprende del todo".

No obstante, es fundamental abordar los desafíos legales que plantea la fusión de la IA e Internet en ámbitos como la privacidad, la propiedad intelectual, la responsabilidad algorítmica o la ética digital. La IA nos obliga a pensar no sólo en qué podemos hacer, sino en qué tendríamos que hacer. Y eso no lo decidirán los modelos, lo decidiremos nosotros", concluye Antonio Pita.



