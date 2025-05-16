Tàrrega celebra la 37.ª Firacóc con el cóc del Urgell como protagonista: "Cada año se agotan casi todas las existencias"

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Tàrrega se prepara para vivir un auténtico festival gastronómico con la celebración de la Firacóc, el 37.º Aplec del Cóc i Mostra de Prodcutes de Fleca, que tendrá lugar los días 17 y 18 de mayo en el marco de la Fiesta Mayor. El acontecimiento pondrá en valor uno de los productos más emblemáticos de la gastronomía del Urgell, el cóc, reuniendo a una veintena de expositores de todo el territorio que mostrarán la excelencia de los productos de panadería tradicionales e innovadores.

El espacio MerCAT será el epicentro de esta feria gastronómica donde el genuino cóc del Urgell será el protagonista indiscutible, desplegando variedades tanto tradicionales como la escalivada, la longaniza o el arenque, así como nuevas elaboraciones que incorporan ingredientes más innovadores. Los visitantes también podrán descubrir y adquirir diferentes tipos de cocas de provisión y otras especialidades clásicas de panadería, tanto dulces como saladas. La concejala de Promoción Económica, Núria Robert, ha destacado "el carácter de proximidad del certamen, con productores de la zona y también de poblaciones como Vic y Manresa, hecho que demuestra el interés que despierta por todas partes".

Por su parte, la alcaldesa de Tàrrega, Alba Pijuan, ha definido la Firacóc como "un punto diferencial de la Fiesta Mayor de mayo", y ha remarcado que "cada año se agotan casi todas las existencias, hecho que demuestra el éxito que tiene." Esta feria se ha consolidado como uno de los acontecimientos gastronómicos más importantes de la comarca del Urgell y cuenta con el apoyo del Gremi de Forners de les Terres de Lleida y del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputació.

Horarios y actividades de Firacóc 2025

Los amantes de la gastronomía tradicional podrán disfrutar de la oferta de Firacóc en varios horarios durante el fin de semana: sábado de las 18:00 hasta las 22:30, y domingo en doble sesión, de 10:00 a 14:00 y de 17:00 en 21:30. El acontecimiento se inaugurará oficialmente el sábado a las 18:00 horas en el espacio MerCAT, dando el pistoletazo de salida a esta cita gastronómica que se ha convertido en un referente del sector.

Una de las novedades más destacadas de esta edición es la participación de una firma especializada en productos sin gluten, debidamente acreditada por la asociación de celíacos de Cataluña. Esta iniciativa responde a la voluntad de los organizadores de hacer un acontecimiento inclusivo que permita a todas las personas, independientemente de sus necesidades alimentarias, disfrutar de las delicias que ofrece la feria.

El cóc del Urgell: una tradición gastronómica centenaria

El cóc del Urgell, protagonista indiscutible de esta feria, es un producto con profundas raíces en la comarca del Urgell y representa una de las joyas gastronómicas de la zona. Se trata de una especie de coca de provisión elaborada con masa de pan fermentada y varios ingredientes que se disponen por encima. Les variedades tradicionales incluyen la escalivada, la longaniza y el arenque, aunque con el paso del tiempo se han ido incorporando nuevas versiones con ingredientes más innovadores.

La tradición del cóc está profundamente arraigada en la cultura popular de Tàrrega y la comarca, y Firacóc ha contribuido de manera decisiva a mantener viva esta tradición y a proyectarla más allá de las fronteras locales. El interés creciente por la gastronomía de proximidad y los productos artesanales ha posicionado al cóc como un producto cada vez más valorado por los amantes de la buena mesa.

Firacóc dentro del marco de la Fiesta Mayor de mayo

Firacóc se enmarca dentro de las celebraciones de la Fiesta Mayor de mayo de Tàrrega, un periodo en que la ciudad respira un auténtico estallido de música, espectáculos, deportes y, por descontado, gastronomía. Este acontecimiento gastronómico, organizado por la Concejalía de Promoción Económica del Ayuntamiento, contribuye a dinamizar la economía local y a proyectar la imagen de Tàrrega como destino gastronómico de primer nivel.

La estrecha colaboración con el Gremi de Forners de les Terres de Lleida y el apoyo del Patronat de Promoció Econòmica de la Diputación certifican la relevancia de este acontecimiento dentro del sector de la panadería en Cataluña. Firacóc se ha convertido en una plataforma perfecta para mostrar el talento y la creatividad de los artesanos panaderos, que encuentran en esta cita anual la oportunidad de dar a conocer sus productos a un público amplio y diverso.

¿Qué productos se pueden encontrar en Firacóc ?

Además del tradicional cóc del Urgell en sus múltiples variedades, los visitantes de Firacóc podrán descubrir y adquirir una amplia gama de productos de panadería. Entre las especialidades que estarán disponibles destacan las cocas de provisión, el bizcocho, los panadons, los buñuelos y las empanadas. La diversidad de ofertas garantiza que todos los paladares encontrarán algo de su gusto, desde las propuestas más tradicionales hasta las más innovadoras.

Una característica distintiva de esta muestra es el equilibrio entre tradición e innovación. Los maestros panaderos no sólo preservan las recetas tradicionales, sino que también experimentan con nuevos ingredientes y técnicas, creando así productos que respetan la esencia del cóc pero que aportan un toque de contemporaneidad. Esta combinación de respeto por la tradición y espíritu innovador es, sin duda, uno de los secretos del éxito de Firacóc a lo largo de sus 37 ediciones.