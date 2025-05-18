La Fundació Arrels Sant Ignasi ayuda a 323 toxicómanos a reducir daños

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

Otra de las entidades leridanas que asiste a personas con problemas de adicción es la Fundació Arrels Sant Ignasi. En concreto, las drogodependencias atendidas incluyen sustancias más duras que el alcohol, como la cocaína, la heroína o mezclas como el speedball –que une ambas sustancias mencionadas–. En cuanto a fármacos como el fentanilo, la directora de la Fundació, Rosa Majoral, asegura que “todavía no hemos registrado a ningún usuario con esta adicción”. Con la colaboración del Área de Drogodependencias del departamento de Salud, Arrels ofrece un programa de reducción de daños para personas toxicómanas que se encuentran en consumo activo. Los usuarios reciben asesoramiento sobre los recursos disponibles para la desintoxicación y acceso a un programa de vacunas y análisis diversos. Además, la entidad dispone de un espacio de venopunción y otro de inhalación asistidas, para minimizar los riesgos asociados al consumo. El servicio de inhalación asistida “es donde registramos más demanda, de hecho, el espacio se nos ha quedado pequeño”, explica Majoral. Asimismo, la Fundació ofrece un Programa d’Intercanvi de Xeringues (PIX), para prevenir las infecciones de VIH o de hepatitis B y C asociadas a los hábitos de consumo inyectado. Los usuarios traen sus jeringuillas utilizadas y las cambian por material nuevo.

A lo largo de 2024, Arrels Sant Ignasi atendió a un total de 323 usuarios diferentes, una cifra que se ha “mantenido más o menos igual que en el año anterior”, apunta Majoral. Del total de atendidos, alrededor de unas 90 personas se encuentran en situación de exclusión social y gran parte de ellas viven en la ciudad o en pueblos cercanos. El servicio está abierto de lunes a viernes, de 12.30 a 19.30 horas, y “la asiduidad de las visitas y asistencias depende mucho de cada usuario”, asegura Majoral, quien añade: “Aparte de reducir daños personales, en la Fundació damos un servicio a la comunidad del Barri Antic, donde estamos ubicados”.