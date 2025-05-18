«Las mujeres suelen consumir más hipnosedantes»

Ibar (3ª por la der.) y el equipo de la subdirección. - SUBDIRECCIÓ GENERAL D’ADDICCIONS / SALUT

¿Hay drogas asociadas a ciertos tipos de consumidor?

Las prevalencias de consumo de sustancias las encabeza el alcohol, en todas las edades y géneros, muy por delante de la segunda, que es el tabaco. En cambio, por ejemplo, los hipnosedantes –tranquilizantes y ansiolíticos– son las únicas drogas consumidas más por mujeres que por hombres.

¿Por qué?

Una de las razones principales es que el alcohol y los hipnosedantes son sustancias legales. Las mujeres quizás las consumen más, ya sean con o sin receta, porque están asociadas a calmar malestares y situaciones de sobrecarga. Puede incluso que víctimas de violencia machista lleguen a tapar su situación con eso, de hecho, el consumo de hipnosedantes ha incrementado en los últimos años.

¿Hay suficientes recursos en Catalunya para atender a todos los drogodependientes?

Nuestra red de atención ha crecido mucho. Tenemos cada vez más recursos, pero también crece el número de atendidos cada año. Nos adaptamos a las circunstancias del consumo y a las nuevas sustancias, coordinándonos con servicios sociales y la atención primaria.

¿El estigma social puede influir su tratamiento?

Sí, afecta a quienes consumen y a su entorno más próximo. Incluso los propios consumidores padecen su propio estigma, hecho que les dificulta pedir ayuda para recibir tratamiento. Además, padecen violencia institucional, que los rechaza y cuestiona por su enfermedad.

¿Cómo se puede sensibilizar a la población sobre eso?

Debemos reconocer que es la adicción es una enfermedad, un trastorno cuya mejora no es solo cosa de la voluntad de la persona, y es una circunstancia más de su vida, no algo que la define.