Multitudinarias fiestas mayores

Tàrrega y Mollerussa seguían ayer de Festa Major, con la capital del Urgell viviendo su día grande. El Corretossino fue el gran protagonista de la tarde. Cientos de personas participaron en este alocado correbares protagonizado por Lo Tossino, uno de los elementos de la cultura popular local, que se celebra desde 2012 y que se ha convertido en una cita obligada de las fiestas locales. El Corretossino arrancó en la estación de tren con un concierto a cargo de Pascual & Desnatats y al cabo de una hora apareció Lo Tossino acompañado este año con un invitado de ocasión, el Josmar que ofreció su És super fort. Después se dio inicio al correbares al ritmo de las charangas Band The Marxa, Xarangarin Xaranga y Els Desmadrats. También se celebró un concurrido vermut en el Reguer, correfoc infantil en el que el grupo de Diables BAT estrenó un títere de diablesa. Asimismo, abrió puertas la Firacóc en el Espai MerCAT con unos 20 expositores.

En Mollerussa, la tercera jornada de fiestas incluyó actos multitudinarios, como un vermut a cargo de la Colla del 75 en el patio de la Escuela de Música o la JoveFest! en el patio de las bitlles, con La Noche Quilombera, La Tremenda y Dj Rayko. También se celebró la decimonovena Trobada Gegantera i Grallera, con una decena de colles de la demarcación.

Por su parte, Aitona continuó con la Festa Major de Sant Gaietà con actividades para todas las edades. Por la noche, estaba previsto música y la elección de pubilles y hereus.