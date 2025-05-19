Los espacios del Aplec 2025: todo lo que tienes que saber

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El Aplec del Caragol 2025 ya tiene definida la distribución de sus espacios en los Camps Elisis de Lleida. El acontecimiento, uno de los más emblemáticos de la ciudad, contará con una amplia variedad de zonas dedicadas al ocio, la gastronomía y actividades para personas de todas las edades. Desde el Anfiteatro hasta los diferentes pabellones, el recinto está preparado para acoger a los millares de visitantes que se esperan durante el fin de semana festivo. Clica aquí para ver el mapa del recinto del Aplec.

La Federació de Colles de l'Aplec del Caragol ha presentado la organización del recinto con varios espacios diferenciados. Entre estos destacan el Parque de Inflables, que funcionará el sábado de 11 a 14 h y de 17 a 20 h, y domingo de 11 a 14 h; y los Juegos Festa Fusta, que estarán disponibles el sábado de 12 a 14 h y de 17.30 a 19.30 h, y domingo de 11.30 a 14 h. Además, se han establecido zonas gastronómicas como el Restaurante Pabellón (interior) y la Terrassa y Food Truck (exterior) en el Pabellón 4, así como el Restaurante Carpa en la Plaza Central.

Espacios temáticos y actividades especiales

Uno de los espacios más destacados de esta edición será el Espacio San Miguel, donde tendrá lugar el concurso "la colla más SEEKER del Aplec"!. Esta competición, programada para el sábado 24 de mayo, ofrecerá como premio 1.000 cervezas para todo el grupo ganador. Los participantes tendrán que superar tres retos: "Aplec to dance", donde tendrán que bailar y acumular puntos con sus mejores movimientos; "The music test", demostrando su cultura musical adivinando el año de varias canciones; y "Hit Hunter", identificando y cantando hits tan rápidamente como puedan. La entrega del premio se hará a las 20 h en el Escenario San Miguel.

La Bivid Mobile Zone también será un área clave con servicio de WiFi 24 horas, recarga de terminales móviles y varios espacios de actividades. Aquí se celebrará el V Concurs Caragol de Foc con grandes premios y se podrá disfrutar de la Food Truck 'La Pecadora', con los mejores caragols a la gormada (Caragols Almacelles) y hamburguesas. La programación musical incluye sesiones de DJ, conciertos y actuaciones variadas durante todo el fin de semana.

Gastronomía y solidaridad en el Aplec

El Espacio Gremi de Forners ofrecerá productos tradicionales como coca de recapte, panadons y bollería artesana, elaborados por el Gremio de Forners de Lleida. Además, la edición 2025 tendrá un carácter solidario, con la Asociación Contra el Cáncer Lleida como entidad invitada, dando visibilidad a su tarea y recaudando fondos para su causa.

Por otra parte, el Espacio Caja Rural contará con una ruleta de premios y una promoción especial para peñistas: aquellos que domicilien su nómina en Caja Rural recibirán como obsequio el importe íntegro de su cuota de peñista del Aplec 2026, una iniciativa para fomentar la participación en esta tradicional celebración leridana.

Movilidad y seguridad durante la fiesta

La organización ha previsto varias medidas para facilitar la movilidad durante el acontecimiento. Se ha implementado el A|Grupo Park System, que proporcionará información en tiempo real sobre los aparcamientos disponibles para los grupos. Además, habrá servicio de bus nocturno de 22 a 7.30 h el viernes y sábado, y descuentos especiales en el servicio de taxi "Lo Teu Taxi" para los peñistas.

En cuanto a la seguridad, el Aplec contará con varias iniciativas. El servicio de identificación de niños "Jo també vigilo" funcionará las 24 horas detrás del Palau de Vidre. Se instalará un Punto Lila - Rainbow, operativo viernes y sábado de 00 a 6 h, y el servicio Nits Q estará disponible los mismos días de 22 a 3 h, ambos situados al lado del Pabellón 3.

Normas de convivencia y restricciones

La Fecoll ha establecido varias normas para garantizar la seguridad y el buen funcionamiento del acontecimiento. Entre estas destacan la prohibición de suministrar bebidas alcohólicas a menores de 18 años, la venta ambulante en el recinto y la circulación de vehículos, incluidos los de Movilidad Personal motorizados o autopropulsados, excepto para personas con movilidad reducida y cochecitos infantiles. También se informa de que los servicios audiovisuales de la Fecoll tomarán imágenes en el recinto que se utilizarán para la promoción cultural y difusión del Aplec.

Con toda esta oferta de espacios y actividades, el Aplec del Caragol 2025 se perfila como una celebración completa que mantiene el espíritu tradicional de esta fiesta tan arraigada en Lleida, a la vez que incorpora novedades para atraer público de todas las edades e intereses.