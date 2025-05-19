La fiesta grande llega a su fin

Publicado por Joan Gómez Creado: Actualizado:

La ciudad de Mollerussa despidió ayer su fiesta mayor con una combinación de tradición, música y espectáculos. Entre las principales novedades hubo una exhibición de swing en la calle Ciutat de Lleida a mediodía. A la misma hora, la plaza del Ajuntament acogió la Diada Castellera con la participación de tres colles invitadas: los Margeners de Guissona, los Matossers de Molins de Rei y los Tirallongues de Manresa. Las familias tuvieron su espacio en Cal Jaques, donde se habilitaron una serie de juegos para pequeños y grandes.

La jornada continuó con el vermut popular a cargo de la Colla del 75 en el patio de la Escola de Música, y un elegante concierto de jazz del reconocido Joan Chamorro Sextet, en el teatro L’Amistat. También tuvieron muy buena acogida la Trobada de Motos Clàssiques que reunió a aficionados de diferentes puntos del territorio, y los talleres artísticos de la asociación Art Pla en Cal Duch, una propuesta participativa que permitió a pequeños y mayores disfrutar de la creatividad y el arte en vivo. Culminó la celebración en la capital del Pla d’Urgell el tradicional castillo de fuegos artificiales en la avenida Ermengol V.

Aitona cerró la Festa Major de Sant Gaietà reuniendo a más de 2.000 personas con el 21è Mercado (ver página 29) de la Baronia y la VI Cursa Embarrocat-Memorial Pol Guàrdia, denominación nueva en homenaje al joven del pueblo fallecido el diciembre pasado.