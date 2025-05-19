Las míticas discotecas Órbita 4 y Wonder revivirán en la sala NOU7 de Alguaire

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

El próximo 7 de junio la sala NOU7 de Alguaire se convertirá en la discoteca ‘Remember’ por excelencia en una fiesta en la que se recordará a las míticas Órbita 4 –abierta en 1982 y hasta 1998 en plena travesía de la N-230 en la localidad del Segrià– y Wonder de Lleida (en la carretera de Zaragoza, en la N-II, desde 1973 como Joker’s y hasta 2013), unidas para recordar los ritmos y músicas de los años 80 y 90. Después de que muchos seguidores de la discoteca de Alguaire se quedaran en abril del año pasado sin poder disfrutar de la fiesta que se organizó en recuerdo del que fuera su fundador, Fausto Moix, este año NOU7 volverá con más fuerza que nunca incorporando sesión de tardeo (19.00) y hasta las 6.00 de la mañana, con foodtrucks en el exterior de la sala y un sorteo entre los asistentes de una escapada de fin de semana. Los dj’s para la ocasión serán Santi Roig –subdirector de Lleida TV y director del programa A Diari en esta cadena– y Àlex Candado (dos de los primeros ‘pinchadiscos’ de Órbita 4, además de Joseph Wonder, Manel López (Mamomo) y Moon. Entradas anticipadas, a la venta en la web fourvenues.com.