¿Alergia o resfriado?: diferencias, síntomas y cómo identificar cada caso en primavera

Durante la primavera son muchas las personas que se ven afectadas por estornudos, congestión nasal y picores. Estos síntomas, compartidos tanto por las alergias primaverales como por los resfriados comunes, suelen generar confusión entre quienes los padecen. Distinguir entre ambas afecciones resulta fundamental para aplicar el tratamiento adecuado y aliviar las molestias que provocan.

La principal diferencia entre ambas patologías radica en su origen. Mientras el resfriado está causado por un virus, la alergia es una respuesta exagerada del sistema inmunitario ante sustancias que, en principio, son inofensivas para la mayoría de las personas. Durante la primavera, la alergia más común es la provocada por el polen, debido a la polinización intensiva de las plantas. No obstante, los cambios bruscos de temperatura típicos de esta época también favorecen la aparición de catarros, lo que complica aún más la identificación entre ambas afecciones.

Según explica el «Libro de las enfermedades alérgicas» de la Fundación BBVA, tanto las alergias como los resfriados pueden provocar estornudos, congestión nasal, picores y conjuntivitis. Sin embargo, existen detalles reveladores que permiten distinguirlos: los síntomas oculares son menos frecuentes en los catarros, mientras que estos pueden presentar fiebre y expectoración, algo que no ocurre con las alergias. Un factor determinante es el momento de aparición de los síntomas; si se intensifican en días soleados y con viento, mejorando cuando llueve, probablemente se trate de una alergia al polen.

El aumento de las alergias: un problema de salud pública creciente

Las cifras son contundentes: entre el 30% y el 40% de la población mundial padece algún tipo de alergia, según datos recogidos por la Fundación BBVA. El Dr. José Manuel Zubeldia, jefe del Servicio de Alergia del Hospital General Universitario Gregorio Marañón de Madrid y co-editor de la publicación mencionada, no duda en calificar esta situación como «una auténtica epidemia no infecciosa en los países desarrollados en el siglo XXI».

Particularmente preocupante es el caso de la rinitis alérgica o alergia al polen, que afecta ya al 20% de la población mundial según la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica (EAACI). La Sociedad Española de Alergología e Inmunología Clínica (SEAIC) alerta de que en la última década se ha duplicado el porcentaje de personas alérgicas a los pólenes más agresivos, como los de gramíneas, olivo, ciprés, salsola, plátano de sombra y parietaria.

El cambio climático y la contaminación atmosférica están jugando un papel determinante en este incremento. Por un lado, las alteraciones climáticas prolongan la primavera y, consecuentemente, los períodos de polinización. Por otro, los contaminantes modifican la estructura del polen, aumentando su potencial alergénico. Las previsiones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) son inquietantes: para 2050, la mitad de la población mundial podría sufrir alguna enfermedad alérgica, con especial incidencia de la «ambrosía», una de las plantas con mayor capacidad para provocar reacciones alérgicas en humanos.

2025: una primavera especialmente complicada para los alérgicos en España

La SEAIC ha lanzado una advertencia para este año: los niveles de polen serán excepcionalmente elevados en toda España. Las abundantes precipitaciones registradas durante febrero y marzo, combinadas con las temperaturas inusualmente altas de principios de año, han creado las condiciones perfectas para que el polen permanezca más tiempo en suspensión. Esto se traducirá en una temporada de alergias más larga e intensa de lo habitual.

Ante este panorama, los especialistas recomiendan una serie de medidas preventivas: mantener las ventanas cerradas, especialmente durante las horas centrales del día; utilizar purificadores de aire en espacios interiores; limitar las actividades al aire libre en días de alta concentración polínica; y usar mascarillas cuando sea inevitable salir, para evitar la entrada de partículas alergénicas en las vías respiratorias.

Entre los tratamientos disponibles, la inmunoterapia o vacunación con extractos alergénicos destaca por su eficacia a largo plazo. El Dr. Zubeldia subraya que este método «es el único tratamiento conocido que, además de mejorar los síntomas de la enfermedad y reducir las necesidades de otros medicamentos, es capaz de detener la progresión de la enfermedad alérgica», previniendo así complicaciones como el asma.

¿Cómo afecta el polen a nuestro organismo?

Cuando una persona alérgica al polen entra en contacto con estas partículas microscópicas, su sistema inmunitario las identifica erróneamente como amenazas. Esta confusión desencadena una cascada de reacciones bioquímicas que culminan con la liberación de histamina y otras sustancias inflamatorias. Son precisamente estas moléculas las responsables de los síntomas característicos: ojos llorosos, mucosidad nasal, picor de garganta y, en casos más graves, dificultad respiratoria.

La intensidad de la reacción alérgica varía enormemente entre individuos y depende de factores como la predisposición genética, la exposición previa al alérgeno y la concentración de polen en el ambiente. Este último factor explica por qué los síntomas empeoran en días ventosos y soleados (cuando el polen se dispersa con mayor facilidad) y mejoran con la lluvia (que limpia la atmósfera de partículas).

¿Qué hacer si sospecho que tengo alergia al polen?

Si experimentas síntomas respiratorios recurrentes cada primavera, es recomendable consultar con un alergólogo. Este especialista podrá realizar pruebas específicas, como test cutáneos o análisis de sangre, para determinar exactamente a qué tipo de polen eres alérgico. Este diagnóstico preciso resulta fundamental para diseñar un tratamiento efectivo y personalizado.

Los medicamentos más habituales para controlar los síntomas incluyen antihistamínicos (que bloquean la acción de la histamina), corticosteroides nasales (que reducen la inflamación) y descongestivos (que alivian la obstrucción nasal). En casos más severos, puede ser necesario recurrir a broncodilatadores, especialmente si se presentan síntomas de asma.

El conocimiento como herramienta contra las alergias

La información rigurosa y accesible constituye un arma poderosa tanto para prevenir las alergias como para mejorar la calidad de vida de quienes ya las padecen. Con este objetivo, la Fundación BBVA ha publicado el «Libro de las enfermedades alérgicas», una obra en la que más de 60 especialistas explican, sin tecnicismos innecesarios, el estado actual del conocimiento sobre estas patologías.

Esta publicación aborda no solo las alergias respiratorias, sino también otras manifestaciones como las alergias alimentarias, las reacciones a medicamentos o las relacionadas con el asma. El libro está disponible en formato digital y puede descargarse gratuitamente tanto en PDF como en EPUB, facilitando así su consulta a cualquier persona interesada.

La educación del paciente alérgico resulta especialmente valiosa, ya que le permite comprender los mecanismos de su enfermedad y adoptar medidas preventivas eficaces. Conocer qué plantas producen el polen al que uno es sensible, identificar las épocas de mayor polinización o saber interpretar los calendarios polínicos son herramientas que pueden marcar una diferencia significativa en el día a día de los afectados.

La prevención, el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado son las claves para convivir con las alergias primaverales sin que estas supongan un obstáculo para disfrutar de la estación más florida del año. En un contexto de aumento generalizado de estas patologías, la información y la asistencia médica especializada se revelan como los mejores aliados para millones de españoles.