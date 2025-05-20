Los cerebros humanos contienen 'una cucharada' de microplásticos que dañan la salud mental

Esta imagen de portada muestra un cerebro humano con coloridas partículas de microplásticos esparcidas por su superficie, yuxtapuestas a una cuchara de plástico blanco como representación visual.Fotografía facilitada por Genomic Press. EFE

Los microplásticos procedentes de alimentos ultraprocesados se están acumulando en el cerebro humano en "cantidades alarmantes", según revela un conjunto de cuatro investigaciones publicadas este martes en la revista científica Brain Medicine. Estos estudios sugieren que dichas partículas, de tamaño inferior a 5 milímetros, podrían estar contribuyendo "potencialmente" al incremento global de casos de depresión, demencia y otros trastornos de salud mental, estableciendo una preocupante conexión entre la contaminación plástica, la alimentación moderna y la salud neurológica.

La portada de la revista científica muestra una impactante imagen de un cerebro humano salpicado de coloridas partículas junto a una cuchara de plástico, ilustración que sintetiza el hallazgo principal: nuestros cerebros contienen aproximadamente "una cucharada" de material microplástico. Esta revelación se produce en un momento en que el consumo de ultraprocesados ha alcanzado niveles sin precedentes, superando el 50% de la ingesta energética en países como Estados Unidos.

Los trabajos publicados reúnen un creciente corpus de evidencias científicas que demuestran cómo estas diminutas partículas plásticas atraviesan la barrera hematoencefálica, considerada tradicionalmente como una de las protecciones más robustas del organismo, y se acumulan en el tejido cerebral en concentraciones que los científicos califican de preocupantes.

Alimentos ultraprocesados y su relación con los microplásticos

Dos de los estudios publicados, firmados por investigadores de prestigiosas instituciones como las universidades de Ottawa, Toronto, Loma Linda y Deakin, establecen una hipótesis novedosa que conecta tres elementos: el consumo de alimentos ultraprocesados, la exposición a microplásticos y los problemas de salud mental.

"Estamos viendo evidencia convergente que debería preocuparnos. Los alimentos ultraprocesados ahora suponen más del 50% de la ingesta energética en países como Estados Unidos, y estos alimentos contienen concentraciones significativamente más altas de microplásticos que los alimentos integrales. Hallazgos recientes muestran que estas partículas pueden atravesar la barrera hematoencefálica y acumularse en cantidades alarmantes", advierte Nicholas Fabiano, investigador de la Universidad de Ottawa.

Un dato especialmente revelador del estudio señala que alimentos como los nuggets de pollo contienen 30 veces más microplásticos por gramo que las pechugas de pollo naturales, lo que demuestra el impacto del procesamiento industrial en la exposición a estas partículas. Estas cifras adquieren mayor relevancia cuando se contrastan con los hallazgos publicados en Nature Medicine, donde se demostró que el cerebro de personas con diagnóstico de demencia contiene entre tres y cinco veces más microplásticos que el de individuos sanos.

Mecanismos biológicos compartidos

Los investigadores han identificado una sorprendente superposición en los mecanismos biológicos a través de los cuales tanto los alimentos ultraprocesados como los microplásticos parecen afectar al cerebro. "Esta hipótesis es particularmente convincente porque vemos una superposición notable en los mecanismos biológicos", subraya Wolfgang Marx, de la Universidad Deakin.

"Los alimentos ultraprocesados se han vinculado a salud mental adversa a través de inflamación, estrés oxidativo, epigenética, disfunción mitocondrial y alteraciones en los sistemas de neurotransmisores. Los microplásticos parecen operar a través de vías notablemente similares", añade el científico.

Una reciente revisión publicada en The BMJ aporta datos concretos sobre esta asociación: las personas que consumían cantidades elevadas de ultraprocesados mostraban un 22% más de riesgo de depresión, un 48% más de riesgo de ansiedad y un 41% más de riesgo de problemas de sueño.

Posibles tratamientos: la aféresis terapéutica

Otro de los estudios publicados en Brain Medicine examina una posible vía para eliminar los microplásticos del organismo mediante la aféresis terapéutica, una técnica médica que permite filtrar la sangre fuera del cuerpo. El doctor Stefan Bornstein, investigador de la Universidad de Dresde (Alemania) y autor del estudio, señala: "Si bien necesitamos reducir nuestra exposición a los microplásticos a través de mejores elecciones alimentarias y alternativas de envasado, también necesitamos investigación sobre cómo eliminar estas partículas del cuerpo humano".

Aunque los investigadores reconocen que "se necesita mucha más investigación" para determinar la eficacia de este enfoque, representa una de las primeras propuestas concretas para abordar un problema que podría estar ya afectando a gran parte de la población mundial.

Un cambio de paradigma en la contaminación ambiental

El editorial que acompaña a los estudios, firmado por Ma-Li Wong y titulado "La calamidad de una cuchara de plástico en tu cerebro", plantea que estas investigaciones representan más que una simple advertencia científica; constituyen un auténtico cambio de paradigma en la forma en que debemos entender la relación entre los contaminantes ambientales y la salud cerebral.

"Lo que emerge de este trabajo no es una advertencia. Es un ajuste de cuentas", alerta Wong. "La frontera entre lo interno y lo externo ha fallado. Si los microplásticos cruzan la barrera hematoencefálica, ¿qué más creemos que permanece sagrado?".

Este cuestionamiento refleja una preocupación creciente en la comunidad científica sobre cómo diversos contaminantes de origen industrial pueden estar afectando nuestros cuerpos de formas que apenas comenzamos a comprender.

¿Qué son los microplásticos y cómo llegan al organismo?

Los microplásticos son partículas de plástico de tamaño inferior a 5 milímetros que se generan por la degradación de productos plásticos más grandes o que se fabrican intencionadamente con ese tamaño para determinados productos industriales. Estas diminutas partículas están presentes en el aire, el agua y los alimentos, especialmente en aquellos que han sido sometidos a procesos industriales o que se conservan en envases plásticos.

La principal vía de entrada al organismo es a través de la alimentación, con especial incidencia en los productos ultraprocesados, donde el contacto con materiales plásticos durante su elaboración, procesamiento y envasado multiplica la presencia de estas partículas. Una vez ingeridos, los microplásticos pueden atravesar la barrera intestinal y pasar al torrente sanguíneo, desde donde pueden alcanzar diversos órganos, incluido el cerebro.

¿Cómo afectan los microplásticos a la salud mental?

Los estudios sugieren que los microplásticos podrían influir en la salud mental a través de varios mecanismos interconectados. Entre ellos destacan la generación de procesos inflamatorios en el tejido cerebral, el incremento del estrés oxidativo, alteraciones epigenéticas que afectan a la expresión de genes relacionados con funciones neurológicas, disfunción mitocondrial que afecta a la producción de energía en las neuronas y desequilibrios en los sistemas de neurotransmisores.

Estos mecanismos coinciden sorprendentemente con los que se han identificado en la relación entre el consumo de alimentos ultraprocesados y los problemas de salud mental, lo que refuerza la hipótesis de que los microplásticos podrían ser uno de los factores determinantes en esta asociación.

¿Qué podemos hacer para reducir la exposición?

Los autores de los estudios enfatizan que, aunque se necesita más investigación para establecer relaciones causales definitivas, sus análisis constituyen un argumento sólido para implementar estrategias que reduzcan la exposición a microplásticos. Entre las recomendaciones destacan la disminución del consumo de alimentos ultraprocesados, la utilización de envases alternativos al plástico y el desarrollo de métodos más eficaces para detectar y eliminar estas partículas del organismo.

"A medida que los niveles de alimentos ultraprocesados, microplásticos y resultados adversos para la salud mental aumentan simultáneamente, es imperativo que investiguemos más a fondo esta posible asociación", concluye Nicholas Fabiano. "Después de todo, somos lo que comemos".