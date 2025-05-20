Dos alumnos de Lleida optan mañana a ganar el 'masterchef' de los estudiantes de cocina

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El Palau de Pedralbes de Barcelona se prepara para acoger mañana la gran final de la V edición de los Premis Gastronòmics Josep Lladonosa, conocidos popularmente como el 'masterchef' de los estudiantes de cocina y sala de Cataluña y Andorra. Entre los 18 finalistas que competirán para convertirse en los mejores estudiantes de estas disciplinas, figuran dos alumnos leridanos de la Escola d'Hosteleria del Pallars: Josep Rosell y Júlia Ibars, los dos en la modalidad de cocina.

La competición, que se desarrollará en directo de 9 a 17 horas, reunirá talento gastronómico procedente de varios territorios. Barcelona lidera la representación con cuatro finalistas de cocina y cinco de sala, seguimiento por Tarragona con dos estudiantes de cocina y cuatro de sala. Lleida aporta dos finalistas en la categoría de cocina, mientras que Andorra participa con un aspirante en la modalidad de sala.

El jurado de esta edición está encabezado por figuras de gran renombre en el panorama gastronómico catalán, incluyendo al propio Josep Lladonosa, los hermanos Torres y Pep Moreno, que suman entre todos cuatro Estrellas Michelin. Estos expertos valorarán las habilidades y la creatividad de los concursantes después de un riguroso proceso de selección que empezó con dos semifinales eliminatorias celebradas en Barcelona y Tarragona durante los meses de marzo y abril.

Un reto culinario con raíces medievales

Los finalistas de la categoría de cocina se enfrentarán a un doble reto: elaborar un mig-raust de pollo con leche de almendras y crear una receta libre utilizando el Arroz Bayo como ingrediente principal. Tendrán que preparar cuatro raciones más una adicional por emplatar, demostrando tanto su técnica como su creatividad.

Por su parte, los aspirantes de sala tendrán que superar cinco pruebas diferentes, cada una con una duración de cinco minutos: servicio de mesa, tirada y prescripción de cerveza, elaboración de uno expreso, preparación de un cóctel y servicio de precisión de cava. Esta última se realizará simultáneamente con todos los participantes, mientras que las otras se harán de manera individual.

La competición de este año, bajo el lema "Una cocina de hace 700 años", propone una vuelta a los orígenes con recetas de la cocina medieval catalana documentada por Josep Lladonosa, que se remonta en 1324 con el Libro del Sent Soví. Esta conexión con la tradición gastronómica catalana subraya la importancia del legado culinario que estos jóvenes talentos están llamados a preservar y renovar.

Un certamen de prestigio con apoyo del sector

Los Premios Lladonosa, que nacieron con el impulso de los hermanos Torres como homenaje a su maestro Josep Lladonosa y Giró (Alguaire, 1938), se han consolidado como una plataforma de reconocimiento para los futuros profesionales de la gastronomía catalana. Este chef, formador e historiador ha sido una figura primordial de la cultura gastronómica mediterránea.

El certamen cuenta con el apoyo de prestigiosos chefs, profesionales de sala, escuelas, administraciones y empresas del sector agroalimentario. Entre los patrocinadores figuran marcas como BRA, Grupo Rizo, San Miguel, Arròs Bayo, Royal Bliss, Gallina Blanca y Makro, entre otros.

Además del concurso, esta edición incluye la producción de un documental sobre la figura de Josep Lladonosa y la publicación de un recetario de cocina medieval escrito por el propio chef, que también lleva por título "Una cocina de hace 700 años".

Programa y entrega de premios

La jornada empezará a las 9:45 horas con el inicio de las pruebas de cocina. A las 14:30 horas está prevista la recepción al conseller de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural, Òscar Ordeig, quien recibirá un libro firmado por Josep Lladonosa. Posteriormente, a las 15:00 horas, se servirá un catering preparado por Deliranto Salou.

La entrega de premios empezará a las 15:45 horas con el Premio Social, seguido del Premio de Coctelería Royal Bliss a las 16:00 horas. A las 16:20 horas se entregará el Premio de Sala y, finalmente, a las 16:25 horas, se conocerá el ganador del Premio de Cocina, que será entregado por el presidente de los Premios, Josep Lladonosa, el director general Joan Gòdia y el conseller Òscar Ordeig.