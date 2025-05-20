El festival de ciencia en los bares vuelve a Lleida

Publicado por REDACCIÓ Creado: Actualizado:

Lleida acoge una nueva edición del festival de divulgación científica Pint Of Science, con seis charlas de investigadores y científicos en el pub Legend, que comenzaron ayer y se alargarán hasta mañana. Las primeras charlas de ayer fueron a cargo de Sergio de Miguel Magaña, que habló sobre hongos forestales y el cambio global y de Laura Herrera Diez, que trató sobre la sostenibilidad del futuro. Hoy, a partir de las 19 horas, el pub acogerá las conferencias de Maylos Rodrigo, sobre el papel de los perros de terapia para niños y niñas con TDAH y de las investigadoras Itziar Molet y Maria Font Albarich. Mañana, será el turno de Victoria Marín, sobre tecnología, y de Ana Cediel Serra, que ayudará al público a descubrir el patrimonio y los peligros del espacio virtual. El festival ofrece más de un millar de eventos en 75 localidades.