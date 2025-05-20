Huppert presenta en Cannes a la mujer más rica del mundo

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

La actriz francesa Isabelle Huppert presentó ayer en Cannes, fuera de competición, la película La femme la plus riche du monde, inspirada en la hija del fundador de L’Oréal, Liliane Bettencourt, y el sonado escándalo que protagonizó con un joven artista alrededor de 2010. La película que protagoniza utiliza nombres ficticios para contar un affaire que todo el mundo conoce en Francia. “Para los actores, lo que es interesante es olvidar lo real y dejar a la ficción apropiarse, dejar a nuestro imaginario hacer todo el trabajo”, dijo Huppert.

Mientras, el director estadounidense Wes Anderson presentó ayer The phoenician scheme y se burló de Trump. “¿Pueden retener las películas en la aduana?”, bromeó. Por otra parte, Penélope Cruz, junto con el debutante en el cine Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González y Lola Dueñas, encabezarán el reparto de La bola negra, la nueva película escrita, producida y dirigida por Javier Calvo y Javier Ambrossi, los Javis. El film, que toma el título de una obra inacabada de Federico García Lorca, comenzará su rodaje en agosto y se estrenará en cines en 2026.