Periodismo y Aplec del Caragol de Lleida, de la mano

Artur Peguera, natural de El Pont de Suert, dio ayer el pistoletazo de salida al Aplec 2025 como pregonero con un discurso lleno de referencias al vínculo entre la fiesta gastronómica y su trayectoria periodística. En una sala Leandre Cristòfol de la Llotja de Lleida llena de público, el periodista de TV3 confesó que es un “fan declarado” del Aplec, aunque señaló que no puede asistir tanto como quisiera debido a su trabajo. Recordando anécdotas con amigos y compañeros de profesión, habló de su paso por La Mañana, SEGRE y Ràdio Lleida. “Recuerdo retransmisiones después de pasar la noche en el Aplec”, destacó. De su estapa en SEGRE, recordó que la primera entrevista que le encargó José Carlos Miranda fue a Manolo Calpe, alma mater de la fiesta. Tras señalar que en las primeras ediciones, la cobertura informativa se centraba en diarios y radios locales, aludió a la irrupción de las redes sociales y el uso del teléfono móvil. “Si Manolo Calpe levantara la cabeza y viera más móviles en la mano de los peñistas que vasos, no sé qué pensaría...”, bromeó.

Peguera, muy emocionado, hizo un llamamiento a conservar las amistades “y no dejar para otro día decirles a nuestros seres queridos que los queremos”. Así, dijo que, para él, el Aplec “es una fábrica de hacer amigos” y cerró su intervención con una divertida anécdota: su primera intervención en la radio cuando de niño participó en una carrera de caracoles. “Al mío le llamé Correcaminos, y acabó el último”, rió con el público. Un emotivo pregón que acabó con el tradicional “Visca l’Aplec”.

El acto de ayer también sirvió para la entrega de los premios Caragol Bover al Força Lleida, que recogió su presidente, Albert Aliaga, y el Llimac para Renfe, que se entregó a Antonio Carmona, como representante en Catalunya. También se entregó el premio del XIII Concurs de Rodolins i Versos Satírics- Memorial Jordi Plens, a Jaume Bitterhoff. Entre los asistentes se encontraban el presidente de la Federació de Colles de l’Aplec del Caragol de Lleida, Ferran Perdrix, y el alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa. La fiesta, que este año alcanza una participación récord con 121 colles y 16.500 collistes, comenzará el viernes.