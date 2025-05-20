Solucionada la incidencia en la red de Telefónica que afectaba al 112

Publicado por acn Creado: Actualizado:

Telefónica ha informado este mediodía que la incidencia en su red que afectaba al 112 ha quedado solucionada. En un vídeo publicado en la red X, el director de Operaciones, Redes y Tecnologías de la Información de la compañía, Sergio Sánchez, ha indicado que esta madrugada, mientras se hacía un trabajo de actualización de la red, ha habido una incidencia en un rúter que ha provocado impacto en servicios públicos y de algunas empresas, y también en algún servicio local. El servicio se ha ido recuperando de forma progresiva y ahora está restablecido excepto en algún caso puntual. En estos casos, personal de Telefónica se ha desplazado para solucionar la incidencia.

Sánchez ha explicado que desde el inicio se ha activado el comité de gestión de incidencias de red y se han aislado los nodos afectados, desplazando personal para hacer actuaciones en diferentes puntos. El teléfono 112 de varias comunidades ha sufrido problemas. Autonomías como Andalucía, Comunidad Valenciana, Aragón o el País Vasco han tenido que habilitar teléfonos alternativos para la ciudadanía. En el caso de Catalunya, el teléfono de emergencias ha sufrido afectaciones mínimas porque se han activado los sistemas de contingencia, que permiten que las llamadas se desvíen en otros teléfonos. El 061 también ha activado su plan de contingencia y ha funcionado con normalidad.

La incidencia a Telefónica ha causado afectaciones parciales en la operativa de Caixa d'Enginyers, según ha explicado la entidad en un mensaje a la red social X. Concretamente, ha impactado en sus comunicaciones, además de la banca online y las llamadas telefónicas. Mientras tanto, ha habilitado un servicio de Whatsapp para atender a sus clientes.

Otras entidades consultadas por la ACN, como Caixabank, han asegurado que su operativa no se ha visto afectada por la avería mientras que en el Banco Sabadell ha tenido un "impacto muy residual" y el servicio ha funcionado con normalidad. Asimismo, al BBVA no le constaba ninguna alteración en la operativa del banco a raíz de la incidencia.