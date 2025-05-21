SEGRE
Nombrado el nuevo obispo de Lleida: el barcelonés Daniel Palau

Es el segundo nombramiento episcopal de León XIV

El papa León XIV ha nombrado como nuevo obispo de Lleida a Daniel Palau Valero (Barcelona, 1972), sacerdote de la diócesis de Sant Feliu de Llobregat, según ha adelantado Catalunya Ràdio. Daniel Palau sustituirá en el cargo a Salvador Giménez, que se jubila.

El del nuevo obispo de Lleida es el segundo nombramiento episcopal del papa León XIV, después de que la semana pasada realizara uno en Perú.

Palau es licenciado en Historia por la Universitat de Barcelona, en Teología por la Facultad de Teología de Catalunya y en Filosofía por la Universitat Ramon Llull, y en enero de este año fue nombrado decano de la Facultad de Teología.

