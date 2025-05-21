Nombrado el nuevo obispo de Lleida: el barcelonés Daniel Palau

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El papa León XIV ha nombrado como nuevo obispo de Lleida a Daniel Palau Valero (Barcelona, 1972), sacerdote de la diócesis de Sant Feliu de Llobregat, según ha adelantado Catalunya Ràdio. Daniel Palau sustituirá en el cargo a Salvador Giménez, que se jubila.

El del nuevo obispo de Lleida es el segundo nombramiento episcopal del papa León XIV, después de que la semana pasada realizara uno en Perú.

Palau es licenciado en Historia por la Universitat de Barcelona, en Teología por la Facultad de Teología de Catalunya y en Filosofía por la Universitat Ramon Llull, y en enero de este año fue nombrado decano de la Facultad de Teología.