Más de 900 menores desamparados son protegidos por la DGAIA en Lleida

La Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia de la Generalitat (DGAIA) tiene actualmente en vigor medidas de protección sobre un total de 925 niños y adolescentes en las comarcas leridanas. De estos, el 68% cuentan con una acogida en algún centro residencial público o concertado y más de un centenar tienen entre 0 y 5 años.

La Dirección General de Atención a la Infancia y la Adolescencia (DGAIA) tiene actualmente medidas de protección sobre un total de 925 menores en las comarcas leridanas. Se trata de niños y adolescentes que están bajo la tutela o la guardia de la Generalitat. Según las cifras facilitadas a este diario por la conselleria de Derechos Sociales e Inclusión, el 68% de estos menores vive en alguno de los tipos de residencia que ofrece la administración, con un total de 627. El resto, 298, viven en familias, ya sea extensa (otros familiares como tíos o abuelos), ajena (de acogida) o en preadopción. Por sexo, 561 del total de niños y adolescentes protegidos en la provincia de Lleida son mujeres y el resto, 364, son hombres. Más de un centenar, 109 concretamente, tienen entre 0 y 5 años. Otros 155 están en la franja de 6 a 11 años y un total de 661, tienen entre 12 y 17 años.

Según consta en la página web de la conselleria, la DGAIA es el organismo que promueve el bienestar de la infancia y la adolescencia en alto riesgo de marginación social con el objetivo de contribuir a su desarrollo personal. También ejerce la protección y tutela de los menores desamparados. En esta labor, los equipos funcionales de infancia son las unidades básicas de funcionamiento de los servicios territoriales de la DGAIA. Son los encargados de gestionar los expedientes de los niños y adolescentes y las medidas necesarias en cada caso. Según el informe del organismo del pasado mes de abril, en el conjunto de Catalunya hay un total de 8.867 menores con algún tipo de medida de protección. De estos, cerca de un 60% –seis de cada diez– se encuentran en algún centro residencial.

En estos casos, según el departamento, la acogida en un centro se debe acordar cuando se prevé que el desamparo o la necesidad de separación de la propia familia serán transitorios y no ha sido posible o “aconsejable” la acogida por una persona o familia. También es aplicable cuando, habiendo los requisitos para la acogida preadoptiva, esta no se ha podido llevar a cabo. Este tipo de acogida consiste en ingresar al niño o adolescente en un centro público o concertado. Cabe recordar que la Generalitat intensificó las campañas para visibilizar la importancia de la acogida en familiar para el bienestar de estos menores. En el caso de las comarcas leridanas, los últimos datos indicaban que existen una treintena de familias de acogida. Incluso se constituyó la primera asociación propia de las comarcas leridanas para fomentar este tipo de acogida y poder sumar más familias.

En estas medidas de protección, asimismo, se incluyen aquellas que se dan a los menores en la transición a la vida adulta y también a los niños y adolescentes migrantes no acompañados. En el caso de los servicios territoriales de Lleida, suponen más del 63% del total de niños y adolescentes acogidos en centros residenciales. Según los últimos datos de la conselleria de Derechos Sociales e Inclusión, a Ponent hasta el mes de abril llegaron 129 menores extranjeros sin familia.

Salvador Illa promete “llegar hasta el final” tras el escándalo de Barcelona

El president de la Generalitat, Salvador Illa, prometió ayer que su Govern “llegará hasta el final” en la investigación sobre la gestión de la DGAIA tras el escándalo por la niña violada en Barcelona. “El Govern que presido llegará hasta el final. Caiga quien caiga”, dijo en el pleno del Parlament, después de que la portavoz de Junts en la Cámara, Mònica Sales, le preguntara por las supuestas irregularidades económicas en la DGAIA y el caso de la menor agredida sexualmente. Sales acusó textualmente al presidente de no dar la cara ni tener liderazgo ante la crisis de la DGAIA, y le pidió “celeridad y transparencia” para diagnosticar y solucionar la situación.

Illa se comprometió a “refundar” la DGAIA, y afirmó sentirse sorprendido por el tono de Sales, a la que le recordó que su partido ha gobernado en Catalunya 12 de los últimos 15 años. También pidió colaboración a Sales, y apuntó a la dificultad de trabajar con menores y adolescente en situaciones familiares complicadas: “Es una de las políticas más difíciles de implementar”.El escándalo de Barcelona ha causado conmoción en Catalunya igual que lo hizo en 2013 el del pederasta de Castelldans que abusó durante 15 años de al menos 5 menores tutelados por la Generalitat. Tampoco en aquel caso la DGAIA detectó la actividad del depredador sexual. David Donet murió el 20 de abril del año pasado en el Hospital Penitenciario de Terrassa. Había sido condenado a 51 años de prisión. La Fundació Concepció Juvanteny, encargada del seguimiento de los niños, indemnizó a las víctimas con un total de 204.000 euros.

La Generalitat prepara una “transformación integral”

La consellera de Derechos Sociales e Inclusión, Mònica Martínez Bravo, ha anunciado que la próxima semana presentará un plan de “transformación integral y de refundación” de la DGAIA. “Llevamos meses trabajando en este plan, los últimos dos meses de manera mucho más intensiva y hemos podido hacer avances más importantes”, dijo durante su intervención en el Parlament. Según la consellera, en la última década los menores y jóvenes tutelados han aumentado un 84%, pasando de los 8.600 a los 14.400. Además, dijo que hay casos “más complejos” y que la presión y carga de trabajo han provocado una rotación de personal “alta” y en la “falta” de perfiles técnicos.