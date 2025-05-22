El nuevo producto viral de Mercadona: chocolate Dubai por menos de dos euros

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Los aficionados al chocolate tienen un nuevo motivo para celebrar. Mercadona acaba de incorporar a sus estanterías su propia versión del famoso chocolate de Dubái, a un precio de apenas 1,95 euros. La cadena valenciana ha logrado adaptar este dulce de lujo que se ha vuelto viral en redes sociales, haciéndolo accesible para todos los bolsillos españoles.

Esta nueva tableta, con un peso de 105 gramos, presenta una composición cuidadosamente equilibrada: 52% de chocolate blanco, 13,7% de pistachos y 6,4% de masa filo. El resultado es una experiencia sensorial que recrea la característica combinación de texturas cremosas y crujientes que ha hecho del original un fenómeno mundial en plataformas como TikTok e Instagram.

La reinterpretación de Mercadona ha captado perfectamente la esencia de este dulce que, a finales de 2023, inundó las redes sociales con vídeos de influencers y entusiastas de la gastronomía degustando esta exquisitez procedente de Oriente Medio.

El origen de una tendencia gastronómica mundial

El auténtico chocolate de Dubái debe su fama a una combinación única: chocolate con leche relleno de una cremosa pasta de pistacho y knafeh, un ingrediente tradicional árabe elaborado con finos hilos de masa phyllo que aporta un contraste crujiente inconfundible. Su llamativo color verde y esta mezcla de texturas lo convirtieron rápidamente en un producto codiciado a nivel internacional.

En nuestro país, este dulce comenzó a comercializarse en tiendas especializadas y establecimientos gourmet, aunque a precios considerablemente más elevados que la alternativa que ahora ofrece la cadena de Juan Roig.

La respuesta de los consumidores españoles

La acogida del público no ha podido ser mejor. Las redes sociales se han llenado de comentarios positivos sobre esta nueva incorporación al catálogo de Mercadona. "Riquísimo y barato comparado con otras marcas", "Merece la pena probarlo sin duda", o "Crujiente y con un gran sabor a pistacho" son algunas de las valoraciones que pueden leerse en plataformas digitales.

Este producto sigue la estela de otros lanzamientos virales de la cadena, como sus conocidas patatas fritas o su gama de helados. La estrategia de identificar tendencias globales y adaptarlas al mercado español con precios competitivos vuelve a demostrar su eficacia comercial.

Adaptación a la versión española

La versión española utiliza masa filo en lugar del knafeh tradicional, una adaptación inteligente que mantiene la esencia del producto original pero simplifica su producción industrial. Esta modificación ha sido bien recibida por los consumidores, que aprecian el esfuerzo por recrear fielmente las texturas y sabores del original de Dubái.

Expertos en repostería destacan la dificultad de lograr el equilibrio perfecto entre el dulzor del chocolate blanco, el sabor intenso del pistacho y el toque crujiente, lo que hace que el resultado conseguido a este precio resulte particularmente notable.

El knafeh: un ingrediente tradicional que trasciende fronteras

Uno de los aspectos más interesantes de esta tendencia es cómo ha popularizado un ingrediente tradicional de la gastronomía de Oriente Medio. El knafeh o kadaif es un elemento culinario fundamental en países como Turquía, Líbano o los Emiratos Árabes Unidos.

Tradicionalmente se utiliza para elaborar postres bañados en almíbar o rellenos de queso, aunque también tiene aplicaciones en platos salados. Su versatilidad lo convierte en un ingrediente fascinante que hasta ahora era prácticamente desconocido en la cocina occidental.

Para quienes deseen experimentar con este ingrediente en casa, los especialistas recomiendan utilizar masa filo, más accesible en los supermercados españoles. Solo hay que picarla finamente y tostarla en una sartén con un poco de mantequilla o aceite hasta conseguir un tono dorado y esa textura crujiente tan característica.