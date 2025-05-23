Cazuelas, 'llaunes' y música: el Aplec del Caragol de Lleida ya hierve de fiesta

Publicado por ACN / redacció Creado: Actualizado:

Los Camps Elsis de Lleida viven este viernes la jornada inaugural del 44.º Aplec del Caragol de Lleida. Los peñistas ya han sacado el polvo de los equipos de música, las cazuelas y las latas que hasta el domingo se llenarán de miles de kilos de caracoles. La edición de este año será la más multitudinaria que habrá vivido la ciudad, con la participación de 17.000 aplequistes de 121 peñas. Como novedad, se implantará un control de acceso en el recinto peñista durante las noches del viernes y sábado para garantizar la seguridad en el momento que la fiesta recibe una gran afluencia de visitantes. Asimismo, se ha limitado el sonido de los altavoces de los grupos a los 90 decibelios. La fiesta empezará de manera oficial a las siete y media de la tarde con el 8.º Lo Caragolasso.

Este mediodía, mientras que algunos colistas han hecho los últimos retoques en sus peñas, otros ya han preparado 'cassoles de tros' y abierto redes de caracoles para limpiarlos y hacer la primera de las comidas. "Disfrutamos mucho porque nos encontramos a toda la peña. Es un fin de semana especial para disfrutar, bailar, cantar, comer y beber," ha explicado Gemma, del grupo Kiriki.

En la misma línea se ha expresado José Maria del grupo Huy-Huy, quien después de un tiempo viviendo en Lleida volvió en 2001 a Tarifa, su ciudad natal. Desde entonces viaja hasta la capital del Segrià cada año para participar en el Aplec. "Atiborrarme de caracoles siempre es una buena causa para venir", ha dicho. Por su parte, Paco ha apuntado que "trabajamos durante todo el año para preparar la fiesta".

La edición más multitudinaria del Aplec lo tiene todo de cara, con previsiones climatológicas buenas y sin previsión de lluvia. La edición de este año alcanzará el récord de los 17.000 peñistas, 2.000 más que el año pasado, y los 121 grupos, 3 más que la edición pasada. Hasta el domingo, la previsión es consumir unas 15 toneladas de caracoles.

Con el fin de garantizar la seguridad por todo el recinto, la Federación de Grupos del Aplec del Caragol (FECOLL) habilitará controles de acceso entre las nueve de la noche del viernes y las siete de la mañana del sábado y entre las ocho de la noche del sábado y las siete de la mañana del domingo. "Nos encontramos en un Aplec de récord con cifras cada vez más importantes y nos corresponde poner orden teniendo en cuenta la convivencia y el espíritu aplequista que nos caracteriza", ha explicado el presidente de la FECOLL, Ferran Perdrix.

Por eso, desde la FECOLL se han repartido pulseras identificativas entre los peñistas para que las puedan distribuir entre sus invitados. Los visitantes que no dispongan de este accesorio tendrán que entrar en la fiesta por la entrada principal donde los vigilantes podrían hacer algún registro si lo consideran oportuno. "Esperamos no echar atrás a nadie, pero queremos un recinto lo más seguro posible para que los peñistas y visitantes disfruten de todas las actividades", ha dicho Perdrix.

Este año la organización también ha limitado los equipos de sonido a un máximo de 90 decibelios en el caso de la música de verbena o disc-jockey y a 95 la música en directo. Todo, con el fin de seguir trabajando para cumplir la normativa de ruido. De hecho, el recinto peñista cuenta con entre 100 y 110 puntos de sonido que permite que la FECOLL elabore un estudio de impacto acústico. De esta manera, se analizará de forma continuada el nivel de emisiones durante la fiesta, sobre todo por la noche.