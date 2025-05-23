El Col·lectiu Cultural Cappont denuncia al alcalde de Lleida ante la comisión de ética de Paeria

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

El Col·lectiu Cultural Cappont ha denunciado al alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, ante la comisión de ética de la Paeria por afirmar que la entidad había hecho pintadas en la sede del PSC contra la decisión de dejar de pagar el alquiler del local que ocupa actualmente el colectivo en la calle Riu Cinca. Según señalaron ayer portavoces de la entidad en UA1 y confirmaron a SEGRE, las acusaciones del alcalde “son falsas” y “atentan contra la entidad”. Por su parte, fuentes municipales señalaron que la Paeria respeta las decisiones y la libertad de expresión pero recordaron que “colgar carteles en un edificio protegido, como es la sede del PSC, vulnera las ordenanzas municipales”.

Sobre la búsqueda de soluciones para que el próximo 28 de junio la entidad no se quede sin local, desde la Paeria señalaron que el gobierno municipal apoyó el pasado 25 de abril la moción aprobada en el pleno para garantizar un espacio digno para el Col·lectiu Cultural Cappont y que mantiene este compromiso. “El gobierno municipal lamenta que, mientras se trabaja para buscar soluciones, se produzcan este tipo de actitudes incívicas”, señalaron desde el consistorio. Por otra parte, se espera el informe del técnico que ha revisado las condiciones del local.