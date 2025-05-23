Salud con perspectiva de género

El aula magna de la Facultad de Medicina de Lleida acogió ayer la I Jornada sobre Sostenibilitat i Salut amb Perspectiva de Gènere, en la que varios profesionales sanitarios debatieron sobre la importancia de la mirada en la salud hacia las mujeres. La presidenta de la Associació Sostenibilitat, Educació i Salut (ASES), Ana Rodríguez, explicó a SEGRE que el objetivo de la entidad es concienciar a la ciudadanía y a los sanitarios de la importancia de mejorar la salud de las personas y también del planeta. En la jornada de ayer, el objetivo era trabajar sobre la perspectiva de género para combatir la realidad del infradiagnóstico de las mujeres en numerosas patologías como cardiovasculares, Alzheimer, diabetes, ictus o migraña. Ya no solo en el diagnóstico y tratamiento, sino también en la investigación, al considerar que hay más estudios entre hombres que entre mujeres. Según Rodríguez, hay varias causas que explican este infradiagnóstico y destacó que “en muchos casos son las propias mujeres las que, a consecuencia de su rol de cuidado familiar, no tienen tiempo de acudir al médico y cuando van, quizás sea ya tarde”. Esto provoca, remarcó, que puedan no tener acceso a un diagnóstico precoz, lo que también afecta al seguimiento de la patología y al tratamiento.

La jornada de ayer contó con una mesa redonda de profesionales sobre perspectiva de género en el ámbito de la salud. En ella intervinieron Montserrat Gea, investigadora del IRBLleida y profesora de la UdL; M. Antonia Mangues, especialista en farmacia hospitalaria y Patrícia Pazo, jefa de sección de Neurología de Vall d’Hebron.