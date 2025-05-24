Arranca el Aplec del Caragol más masivo

La exhibición de los Castellers de Lleida durante Lo Caragolasso, que dio inicio ayer al Aplec del Caragol en la glorieta de los Camps Elisis. - GERARD HOYAS

Publicado por LAIA BERENGUER LUMBIERRES Periodista LLEIDA Creado: Actualizado:

Centenares de personas se congregaron ayer en la glorieta de los Camps Elisis de Lleida para dar el pistoletazo de salida a la 44ª edición del Aplec del Caragol. Por octavo año, el evento de Lo Caragolasso marcó el inicio de tres intensos días de celebración, y este 2025 fue protagonizado por el cantante leridano Lluís Sánchez como invitado de honor. “Tenía muchas ganas de estar aquí”, aseguró desde el escenario. “Soy muy mal leridano, porque nunca antes había venido al Aplec... Ahora me doy cuenta de que es mucho mejor de lo que imaginaba, por lo que el próximo año pienso unirme a alguna colla”, confesó el artista a SEGRE. Sánchez interpretó Maria Maria, uno de los temas incluidos en su disco debut, ante un público visiblemente animado y con enormes ganas de fiesta.

El evento, presentado como es habitual por el Sr. Postu, tuvo como penya de honor a Cigaló Forçuts. Su jefa, Meri Feliu, fue nombrada collista de honor, reconocimiento que recibió con entusiasmo, ya que “vengo al Aplec desde que tenía apenas 4 años”, explicó. “Para nosotros es un privilegio poder formar parte de la mejor fiesta del mundo año tras año”, aseguró Feliu. Para celebrar el reconocimiento, la colla interpretó unos garrotins acompañados por la banda Claquera, que también animó al público con rumba popular. La ceremonia concluyó con la exhibición de los Castellers de Lleida, la cantada del himno del Aplec y la izada de la bandera de la fiesta.

Una vez hubo anochecido, dio comienzo la cena de hermandad en las parcelas de cada penya y las actuaciones de DJs y artistas locales hasta la madrugada. A las 21.00 (y hasta las 7.00) estaba previsto que entrara en funcionamiento el primer control de accesos al recinto de la historia de la tradición, mediante pulseras que los visitantes obtuvieron gratuitamente en la entrada principal.

La entrada y la salida de los visitantes también se controlará hoy a partir de las 20.00 y se han programado decenas de actividades para todos los públicos.