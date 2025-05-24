Arranca el Aplec del Caragol más masivo
La 8ª edición de Lo Caragolasso da el pistoletazo de salida a la fiesta en los Camps Elisis de Lleida . Con el cantante Lluís Sánchez como invitado y Cigaló Forçuts como ‘colla’ de honor
Centenares de personas se congregaron ayer en la glorieta de los Camps Elisis de Lleida para dar el pistoletazo de salida a la 44ª edición del Aplec del Caragol. Por octavo año, el evento de Lo Caragolasso marcó el inicio de tres intensos días de celebración, y este 2025 fue protagonizado por el cantante leridano Lluís Sánchez como invitado de honor. “Tenía muchas ganas de estar aquí”, aseguró desde el escenario. “Soy muy mal leridano, porque nunca antes había venido al Aplec... Ahora me doy cuenta de que es mucho mejor de lo que imaginaba, por lo que el próximo año pienso unirme a alguna colla”, confesó el artista a SEGRE. Sánchez interpretó Maria Maria, uno de los temas incluidos en su disco debut, ante un público visiblemente animado y con enormes ganas de fiesta.
El evento, presentado como es habitual por el Sr. Postu, tuvo como penya de honor a Cigaló Forçuts. Su jefa, Meri Feliu, fue nombrada collista de honor, reconocimiento que recibió con entusiasmo, ya que “vengo al Aplec desde que tenía apenas 4 años”, explicó. “Para nosotros es un privilegio poder formar parte de la mejor fiesta del mundo año tras año”, aseguró Feliu. Para celebrar el reconocimiento, la colla interpretó unos garrotins acompañados por la banda Claquera, que también animó al público con rumba popular. La ceremonia concluyó con la exhibición de los Castellers de Lleida, la cantada del himno del Aplec y la izada de la bandera de la fiesta.
Una vez hubo anochecido, dio comienzo la cena de hermandad en las parcelas de cada penya y las actuaciones de DJs y artistas locales hasta la madrugada. A las 21.00 (y hasta las 7.00) estaba previsto que entrara en funcionamiento el primer control de accesos al recinto de la historia de la tradición, mediante pulseras que los visitantes obtuvieron gratuitamente en la entrada principal.
La entrada y la salida de los visitantes también se controlará hoy a partir de las 20.00 y se han programado decenas de actividades para todos los públicos.
AGENDA DE HOY
- 12.00: El tradicional homenaje a la estatua de Manolo Calpe contará con un pasacalle a cargo de los Trabucaires dels Trons y la charanga Desmadrats.
Masterclass de garrotines
- 12.30: A cargo de Dolors Pubill y tendrá lugar en el escenario de la plaza central.
Almuerzo de hermandad
- 14.30: En la parcela de cada peña y en la plaza central, donde no faltarán los caracoles.
Campeonato de cañas
- 16.30: El grupo Caragolillo Brillo organiza el campeonato anual que consiste en consumir cañas y polvorones en el menor tiempo posible.
Carrera infantil de caracoles
- 18.00: El anfiteatro acoge la 30ª edición de esta carrera infantil y, en la Glorieta, exhibición de los Castellers de Lleida.
Destape de cava
- 19.30: La peña La Llauna organiza el 15 concurso de destape rápido de cava.
Cena de hermandad
- 22.00: En la parcela de cada grupo y en la plaza central.
Verbena musical
- 24.00: Con Saturno (pabellón 3), Topiloco Aviador (plaza central) y diferentes DJ en los grupos.