Jornada en Lleida sobre riesgos y oportunidades del entorno digital

El parador de Lleida acogió ayer la jornada con directoras y directores de la entidad de servicios sociales Intress. El debate, moderado por el periodista Juan Cal, contó con varios ponentes. El abogado Ramon Arnó trató sobre los aspectos jurídicos del mundo digital; Ramon Camats habló sobre las implicaciones negativas de internet y Joan Teixidó, del digital de SEGRE, sobre la actualidad de la tecnología, el mundo educativo y la importancia de la IA.