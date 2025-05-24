SEGRE

TECNOLOGÍA

Jornada en Lleida sobre riesgos y oportunidades del entorno digital

Jornada en Lleida sobre riesgos y oportunidades del entorno digital - INTRESS

Jornada en Lleida sobre riesgos y oportunidades del entorno digital - INTRESS

Publicado por
REDACCIÓ

Creado:

Actualizado:

En:

El parador de Lleida acogió ayer la jornada con directoras y directores de la entidad de servicios sociales Intress. El debate, moderado por el periodista Juan Cal, contó con varios ponentes. El abogado Ramon Arnó trató sobre los aspectos jurídicos del mundo digital; Ramon Camats habló sobre las implicaciones negativas de internet y Joan Teixidó, del digital de SEGRE, sobre la actualidad de la tecnología, el mundo educativo y la importancia de la IA.

Titulars del dia

* camp requerit
Subscriu-te a la newsletter de SEGRE

El més llegit

tracking