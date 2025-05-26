Un restaurante reconocido por su chuleta a la brasa, entre los favoritos en la final de Maestros Parrilleros

Publicado por segre Creado: Actualizado:

El restaurante La Parrilla de Salamanca, ubicado en el distrito madrileño de Salamanca, ha logrado consolidarse como un establecimiento de referencia para los aficionados a la carne a la brasa en España. Su chef ejecutivo, Borja Aleixandre, ha sido seleccionado para representar a la capital en la final del prestigioso certamen Maestros Parrilleros 2025, que tendrá lugar el próximo 28 de mayo en el Reale Arena (antiguo estadio de Anoeta) de San Sebastián.

Aleixandre concursará con su especialidad más reconocida: una chuleta vasca sometida a un proceso de maduración de 30 días y elaborada en parrilla tradicional de carbón. Los expertos del sector le sitúan entre los principales candidatos a obtener el galardón nacional, en reconocimiento a su técnica y al tratamiento que realiza de la materia prima.

La oferta gastronómica del establecimiento madrileño va más allá de su aclamada chuleta. Entre sus entrantes destacan la ensalada de tomate de temporada, croquetas artesanales de boletus y jamón, así como embutidos tradicionales preparados a la brasa como chistorra y morcilla. Su carta se completa con una tarta de queso elaborada en el propio restaurante, apta para celíacos.

Un espacio íntimo en el corazón de Madrid

El local, que cuenta con un aforo limitado, se ha posicionado como una opción gastronómica destacada para ocasiones especiales. Su ambiente, que combina elegancia y calidez, resulta adecuado tanto para reuniones familiares como para encuentros profesionales o citas románticas.

Debido a su popularidad creciente y capacidad reducida, desde el establecimiento recomiendan realizar reserva previa, bien a través de su página web oficial o mediante la plataforma Google.

Reconocimiento al trabajo en equipo

La participación de Borja Aleixandre en la final nacional supone un espaldarazo para todo el equipo de La Parrilla de Salamanca. "Desde aquí, les deseamos mucho éxito en la competición y animamos a todos los amantes de la buena carne a visitar el restaurante y disfrutar de su exquisita propuesta gastronómica", señalan fuentes del sector.