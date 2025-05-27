Ayuda para gafas y lentillas de menores de 16 años

Publicado por Agències Creado: Actualizado:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció ayer una ayuda de 100 euros anuales para los menores de 16 años que necesiten gafas o lentillas, con independencica de la situación económica de la familia o de su lugar de residencia. Estas ayudas comenzarán a materializarse el próximo curso escolar y ascenderán a 48 millones de euros. El ministerio de Sanidad calcula que se beneficiarán medio millón de niños y niñas. El programa, que se tramitará como real decreto, dotará al Consejo General de Colegios de Óptimos-Optometristas de una transferencia directa de 48 millones de euros, con la que se cubrirá 100 euros de la factura del centro óptico al que haya acudido el menor para adquirir sus gafas o lentillas para corregir la miopía, la hipermetropia o el astigmatismo. Sánchez destacó que 721.000 niños y niñas necesitan gafas o lentillas en España “pero no pueden permitírselas”.

Según el Consejo de Colegios de Ópticos-Optometristas, el 30% de los casos de fracaso escolar está relacionado con alteraciones de la visión. Por su parte, la Asociación de Consumidores y Usuarios y la organización Save The Children celebraron las ayudas aunque advirtieron de que puede ser insuficiente y de las dificultades económicas para la crianza en España. “Podría quedarse corta desde un punto de vista presupuestario”, señalaron.