El Galacticat de Tàrrega, del 14 al 20 de julio con un centenar de proyecciones

El Galacticat, el Festival Internacional de Cinema de Tàrrega y Ponent, se celebrará del 14 al 20 de julio en los Cinemes Majèstic y en las plazas y calles de la capital del Urgell. El certamen prevé proyectar cerca de un centenar de cortometrajes, largometrajes y documentales, además de acoger varias actividades relacionadas con el sector audiovisual y cinematigráfico estatal. Una de las actividades paralelas es la cuarta edición de la Trobada de Talents, que ya ha abierto convocatoria y los proyectos se pueden presentar hasta el viernes 30 de mayo. Además, este año como novedad, el encuentro solo acepta proyectos de guiones escritos en catalán.

Galacticat continúa colaborando con Productors Audiovisuals de Catalunya (PAC) para ser Esdeveniment Preseleccionador del Producers Meet Producers (PMP), que se llevará a cabo en el Sitges Film Festival. De esta manera, como mínimo uno de los proyectos participantes en la Trobada de Talents será seleccionado para formar parte de la preselección para el PMP 2025. Desde el año pasado, PAC cuenta con cuatro personas embajadoras y en Lleida es Ramon Bochaca, actual director del Galacticat. El año pasado cuatro proyectos del festival de Tàrrega participaron en el PMP.