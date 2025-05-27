Novena edición del festival Marrameu con 30 actuaciones

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Cuentos, marionetas, artes escénicas, circo y teatro se volverán a dar cita en la novena edición del festival Marrameu. El certamen se celebrará el 31 de mayo y el 1 de junio en varios espacios de Torrelameu con la participación de 19 compañías y 30 actuaciones. La diputada Sandra Marco y los directores del festival, Imma Carrascos y Pere Pàmpols, presentaron ayer la edición de este año, con la organización del ayuntamiento de Torrelameu y Festuc Teatre.

Los directores destacaron que el festival está pensado para el público familiar, que puede disfrutar de cuentos, títeres, artes escénicas, circo y teatro. Además, habrá espacios a disposición de mayores y pequeños para jugar con juegos de madera tradicionales. Los visitantes también podrán disfrutar de un espacio de paradas con productos infantiles de juguetes, textil, objetos y cuentos. Contará con 19 compañías, de las que la mitad son leridanas. Durante la presentación, Marco señaló que “apostar por festivales como este es apostar por la cultura de proximidad, por la dinamización de los pueblos y por el acceso universal a las artes escénicas”. Asimismo, añadió que el Marrameu “convierte las calles de Torrelameu en escenarios llenos de magia y emoción, con una programación de calidad y con vocación inclusiva e intergeneracional”.

Como es tradicional, los espectáculos se representarán por diferentes espacios del municipio. Al respecto, Carrasco explicó que en lo que llaman el perímetro Marrameu, muchas terrazas estarán decoradas para la ocasión, que la implicación del pueblo es “muy grande” y que hay más de 60 voluntarios que hacen posible que el festival sea una realidad. Así, se han programado actos en seis espacios diferentes: la Plaça, la Creu, l’Església, la Llar y la Sala de Torrelameu. Según explicó Pàmpols, aproximadamente la mitad de los espactáculos son gratuitos y la otra mitad, de pago. En total, se presentan 30 actuaciones. Las entradas, con un precio de 3 euros, se pueden adquirir a través de www.entradium.com. Como previa, el jueves 29 de mayo por la mañana se hará una jornada con las escuelas de Menàrguens, Corbins y Torrelameu con un taller de ilustraciones y arte a cargo de Anna Mongay. La programación comenzará el sábado a las 18.00 horas con Apicirc, de Pessic de Circ, y acabará el domingo con The incredible box de la compañía Lo Tal.