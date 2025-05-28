Dos restaurantes de Lleida ganan los premios Cartaví

Publicado por segre Creado: Actualizado:

Los restaurantes leridanos Ferreruela Cuina de la Terra y Celler del Roser han sido reconocidos con los prestigiosos premios Cartaví 2024, consolidando a Lleida como un referente enológico en Catalunya. El primero ha obtenido el galardón en la categoría A, mientras que el segundo ha sido premiado en la categoría B.

Estos reconocimientos, otorgados por la Associació Vinícola Catalana con el respaldo del INCAVI y la colaboración de la Associació Catalana de Sommeliers, destacan la excelencia en la elaboración de las cartas de vinos, con especial énfasis en la promoción de las Denominaciones de Origen catalanas. La ceremonia de entrega tuvo lugar el pasado lunes en el emblemático Palau de Pedralbes.

Paralelamente, el panorama vitivinícola leridano recibe otro impulso gracias al sumiller Gregori Albareda, quien ha logrado posicionarse en el puesto 23 entre los 100 mejores sumilleres de España para 2025, según el prestigioso ranking Top 100 Sommeliers elaborado por Sommelier Edit. Este reconocimiento sitúa a Albareda entre los profesionales más influyentes del sector a nivel nacional, reforzando la presencia de Lleida en el mapa enológico español.

El sumiller leridano, Gregori Albareda, en el Top 100.R.G.

Los premios Cartaví: reconocimiento a la excelencia vinícola catalana

El certamen Cartaví se ha consolidado como uno de los reconocimientos más importantes del sector gastronómico y vinícola en Catalunya. Con más de una década de trayectoria, estos galardones tienen como objetivo principal valorar y distinguir aquellos establecimientos que apuestan por ofrecer a sus clientes una selección de vinos cuidadosamente elaborada, poniendo en valor especialmente los caldos procedentes de las diferentes Denominaciones de Origen catalanas.

La competición divide a los participantes en dos categorías principales: la categoría A, destinada a restaurantes de alta gama con cartas de vino extensas y complejas, y la categoría B, enfocada en establecimientos que, sin tener necesariamente una carta tan amplia, destacan por la calidad, originalidad y coherencia de su selección vinícola en relación con su propuesta gastronómica.

El jurado del certamen, compuesto por expertos enólogos, sumilleres y periodistas especializados, valora aspectos como la representatividad de las DO catalanas, la coherencia con la oferta gastronómica del establecimiento, la presentación y organización de la carta, así como la adecuada información proporcionada sobre cada referencia.

Ferreruela Cuina de la Terra: tradición y vanguardia en la mesa leridana

El restaurante Ferreruela Cuina de la Terra, galardonado en la categoría A, representa la fusión entre la cocina tradicional leridana y las técnicas culinarias más innovadoras. Ubicado en pleno corazón de Lleida, este establecimiento ha sabido ganarse un nombre propio en el panorama gastronómico catalán gracias a su firme apuesta por el producto de proximidad y el respeto a los sabores auténticos del territorio.

Su carta de vinos, ahora reconocida con el premio Cartaví 2024, destaca por una cuidada selección que pone en valor tanto las DO leridanas como el resto de denominaciones catalanas, sin olvidar algunas referencias nacionales e internacionales que complementan a la perfección su propuesta culinaria. El equilibrio entre tradición e innovación que caracteriza su cocina se refleja también en una bodega que combina referencias clásicas con apuestas por pequeños productores y elaboraciones más vanguardistas.

Celler del Roser: la apuesta por la enología de proximidad

Por su parte, Celler del Roser, premiado en la categoría B, se ha caracterizado desde sus inicios por una clara vocación de divulgación de la cultura vinícola catalana. Este restaurante ha sabido crear una carta de vinos perfectamente alineada con su propuesta gastronómica, donde los caldos locales adquieren un protagonismo especial.

El jurado ha valorado especialmente su compromiso con los pequeños productores del territorio y la excelente relación calidad-precio de las referencias incluidas en su carta. Además, la formación constante de su equipo en materia enológica permite ofrecer a los comensales recomendaciones personalizadas que elevan la experiencia gastronómica a un nivel superior.

Gregori Albareda: un referente de la sumillería leridana

El posicionamiento de Gregori Albareda en el puesto 23 del ranking Top 100 Sommeliers de España para 2025 supone un importante reconocimiento para este profesional leridano. Con una dilatada trayectoria en el mundo del vino, Albareda ha contribuido significativamente a elevar el nivel de la cultura enológica en Lleida a través de su trabajo en diferentes establecimientos de prestigio y su participación en numerosas actividades formativas y divulgativas.

El ranking elaborado por Sommelier Edit, considerado uno de los más prestigiosos del sector, evalúa aspectos como la trayectoria profesional, la formación académica, la participación en concursos y eventos relacionados con el mundo del vino, así como la capacidad de comunicación y divulgación del conocimiento enológico.

¿Cómo se elabora el ranking Top 100 Sommeliers de España?

El ranking Top 100 Sommeliers, elaborado anualmente por Sommelier Edit, se ha convertido en una referencia ineludible para el sector vitivinícola español. La selección de los profesionales más destacados se realiza mediante un riguroso proceso que incluye la valoración de múltiples facetas del trabajo de un sumiller.

Entre los criterios evaluados destacan la formación académica y las certificaciones obtenidas, la experiencia profesional en establecimientos reconocidos, la participación y los resultados en concursos nacionales e internacionales, la contribución a la divulgación de la cultura del vino a través de publicaciones o actividades formativas, y la capacidad para elaborar cartas de vinos equilibradas, originales y coherentes con la propuesta gastronómica del establecimiento donde desarrollan su labor.