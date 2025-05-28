Más de 220 mayores de Lleida combaten la soledad con asistentes de voz gracias al proyecto “Voces en Red”

Publicado por Segre Creado: Actualizado:

Más de 220 personas mayores de las comarcas leridanas combaten la soledad no deseada a través de “Voces en Red”, con dispositivos de voz que les permiten interactuar fácilmente con sus seres queridos y mantenerse conectados de manera sencilla y accesible. Se trata de una iniciativa de Creu Roja, que desarrolla desde 2023 con la colaboración de la Fundación Amancio Ortega. Desde entonces, en Lleida se han instalado 153 dispositivos de voz, que dan cobertura a 225 mayores de la capital, Almacelles, la comarca de la Noguera y del Pla d’Urgell.

El proyecto une la tecnología humanitaria y el voluntariado para “crear conexiones” y escuchar, destacan desde la entidad. El objetivo es mejorar la calidad de vida de las personas mayores a través de estos dispositivos de voz, que permiten hacer videollamadas con familiares y amigos. Además, estos asistentes, que se pueden activar mediante órdenes de voz, incorporan aplicaciones, juegos, posibilidad de escuchar música, conocer curiosidades y acceder a datos culturales, entre otras funcionalidades.

Desde la entidad destacan que el voluntariado es clave para el uso de estos dispositivos y combatir la soledad no deseada. Además de informar a los usuarios de su funcionamiento, también escuchan y atienden a los mayores, creando una red de apoyo emocional y social y facilitando el contacto con la familia. Al respecto, Creu Roja recuerda que la soledad no deseada “es uno de los grandes retos que enfrenta la sociedad actual” y que se trata de una soledad provocada “por la falta de relación con otras personas y de vinculación con el entorno comunitario”. Asimismo, señaló que este tipo de soledad no elegida “puede llegar en cualquier momento y no tiene edad ni género, aunque afecta especialmente a personas mayores”.

En Catalunya, un total de 870 personas son beneficiarias del proyecto “Voces en Red”, que cuenta con 160 voluntarios. En el conjunto del Estado, ya llega a cerca de 13.000 personas.