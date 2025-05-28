Este es el periodo del año en que más coches se roban en España, según un estudio

Publicado por agencias Creado: Actualizado:

El último estudio elaborado por Coyote basado en los datos del balance de criminalidad del Ministerio del Interior correspondientes al 2024 revelan que el verano se confirma como la temporada más activa para el robo de vehículos en España. Las cifras son contundentes: durante el tercer trimestre del año (julio, agosto y septiembre) se registraron 8.568 sustracciones de vehículos, lo que representa un incremento del 4% en comparación con la media trimestral del ejercicio anterior.

Este fenómeno, sin embargo, no afecta de manera homogénea a todo el territorio estatal. El análisis realizado por el proveedor de asistencia a la conducción ha identificado patrones geográficos claramente diferenciados. Las Islas Baleares destacan como la comunidad autónoma con mayor aumento de robos durante el periodo estival, con un alarmante incremento del 38% en 2024. Le siguen La Rioja, con un 13% más de casos, y Murcia, donde las sustracciones crecieron un 11%. En el extremo opuesto, Castilla y León experimentó una significativa reducción del 31%, mientras que en Aragón y Castilla-La Mancha los robos disminuyeron un 28% y un 16%, respectivamente.

Gregoire Destre, country manager de Coyote en España, señala que "sin duda, la época veraniega es más atractiva para las redes de delincuencia organizada quienes tradicionalmente han optado por actuar en zonas más turísticas. No solo en Islas Baleares y Murcia, sino que también en Cataluña y Andalucía hemos observado que hay, invariablemente, un mayor número de robos estivales desde 2021".

El auge de las técnicas electrónicas en el robo de vehículos

La evolución tecnológica no solo ha transformado la industria automovilística, sino también los métodos empleados por los delincuentes para sustraer vehículos. Actualmente, los propietarios se enfrentan a técnicas cada vez más sofisticadas que aprovechan las vulnerabilidades de los sistemas electrónicos de los automóviles modernos.

Entre los métodos más utilizados destaca el ataque de relé, una técnica mediante la cual los ladrones amplifican la señal del llavero inteligente del vehículo desde el exterior de la vivienda del propietario, permitiéndoles abrir y arrancar el coche sin necesidad de forzar ninguna cerradura. Por otra parte, el robo a través del puerto OBD (On-Board Diagnostics) consiste en acceder al sistema informático del vehículo a través del conector de diagnóstico para reprogramar las llaves o desactivar los sistemas de seguridad.

"En 9 de cada 10 casos, los vehículos son robados sin allanamiento mediante métodos electrónicos", afirma Gregoire Destre. Esta estadística subraya la creciente sofisticación de los delincuentes y explica por qué Coyote recomienda encarecidamente la instalación de dispositivos de localización como medida preventiva para facilitar la recuperación del vehículo en caso de robo.

Factores que influyen en el aumento de robos durante el verano

El incremento de sustracciones de vehículos durante los meses estivales responde a diversos factores. Por un lado, el aumento de la afluencia turística en determinadas zonas costeras e insulares genera un mayor parque móvil temporal, ofreciendo más oportunidades a los delincuentes. Además, muchos vehículos permanecen estacionados durante periodos más largos en zonas menos vigiladas, como aparcamientos públicos o áreas residenciales vacacionales.

Otro factor relevante es la mayor presencia de coches de alta gama y de alquiler en zonas turísticas, objetivos particularmente atractivos para las bandas organizadas. La concentración de vehículos en determinados puntos turísticos facilita la selección de objetivos y permite a los delincuentes pasar más desapercibidos en áreas con gran afluencia de personas y vehículos no habituales.

¿Cómo proteger tu vehículo contra el robo?

Ante el sofisticado panorama actual de robos de vehículos, los expertos recomiendan adoptar diversas medidas de protección. Además de los dispositivos de localización sugeridos por Coyote, existen otras estrategias efectivas para minimizar el riesgo.

Para prevenir los ataques de relé, se aconseja guardar las llaves inteligentes en fundas o cajas especiales con blindaje RFID que bloquean la señal. También resulta efectivo el uso de sistemas de seguridad físicos tradicionales como barras para el volante o pedales, que complementan la seguridad electrónica y pueden disuadir a los ladrones al requerir más tiempo para ser neutralizados.

Los sistemas de alarma avanzados con sensores de movimiento, inclinación y rotura de cristales proporcionan una capa adicional de protección. Por último, estacionar en lugares bien iluminados y vigilados reduce significativamente el riesgo de sustracción.

¿Qué modelos de coches son los más robados en España?

Aunque el estudio de Coyote no detalla específicamente los modelos más sustraídos, diversos informes del sector señalan que los vehículos más demandados en el mercado suelen ser también los más atractivos para los ladrones. Los utilitarios de marcas populares como Seat, Volkswagen o Renault figuran habitualmente entre los más robados, principalmente por la facilidad para revender sus piezas en el mercado negro.

Los SUV y vehículos de alta gama también son objetivos frecuentes, especialmente para bandas organizadas que operan a nivel internacional. Estos vehículos suelen ser robados por encargo y trasladados rápidamente fuera del país para su venta en mercados extranjeros.

¿Qué hacer si te roban el coche?

En caso de sufrir el robo del vehículo, es fundamental actuar con rapidez. El primer paso consiste en interponer una denuncia ante la Policía Nacional o Guardia Civil, proporcionando todos los datos identificativos del vehículo. Posteriormente, se debe notificar el robo a la compañía aseguradora para iniciar los trámites correspondientes.

Si el vehículo dispone de un sistema de localización como los recomendados por Coyote, las probabilidades de recuperación aumentan considerablemente. Estos dispositivos permiten rastrear la posición exacta del automóvil en tiempo real, facilitando la labor de las fuerzas de seguridad.

El estudio de Coyote pone de manifiesto la estacionalidad del fenómeno del robo de vehículos y la necesidad de extremar las precauciones durante el periodo estival, especialmente en aquellas comunidades autónomas que muestran una mayor incidencia de este tipo de delitos. La combinación de medidas preventivas y el uso de tecnologías de localización constituyen la estrategia más efectiva para proteger los vehículos ante la creciente sofisticación de los métodos empleados por los delincuentes.